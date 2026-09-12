یادداشت | طالقانی؛ مجاهدی در مدار ولایت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ۱۹ شهریور امسال، چهل‌وهفتمین سالگرد رحلت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی است؛ عالمی مجاهد که نامش با دفاع از اسلام، مبارزه با استبداد و پیروزی انقلاب اسلامی گره خورده است.

آیت‌الله طالقانی شخصیتی مستقل و صاحب‌نام در جریان مبارزات پیش از انقلاب بود؛ سال‌ها زندان و شکنجه را تحمل کرد و در میان مردم و نیروهای مبارز جایگاهی ویژه داشت؛ با این حال، آنچه در بازخوانی شخصیت او اهمیت ویژه‌ای دارد، نسبت او با امام خمینی(ره) و تواضع در برابر رهبری نهضت است.

رهبر شهید انقلاب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۹۵، با اشاره به خاطرات خود از ایشان فرمودند: «ایشان واقعاً مؤمن بود، آن‌وقت همین ایشان، در مقابل امام تواضع می‌کردند.» ایشان همچنین از قول آیت‌الله طالقانی، به مضمون، نقل کردند که درباره برخی سخنان امام که در ابتدا نشدنی به نظر می‌رسید، گفته بود: «ایشان به یک‌جایی متّصل است!»

این روایت نشان می‌دهد که مرحوم طالقانی، با وجود شخصیت، سابقه مبارزاتی و نفوذ اجتماعی خود، در برابر امام خمینی(ره) نه‌تنها تقابل نکرد، بلکه با تواضع، جایگاه رهبری امام را پذیرفت و ظرفیت اجتماعی و مبارزاتی خود را در مسیر نهضت اسلامی قرار داد.

امام امت(ره) نیز پس از رحلت آیت‌الله طالقانی، در پیامی تاریخی او را «مجاهد عظیم‌الشأن» و «برادر بسیار عزیز» خود خواند و نوشت: «او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود.»

این تعابیر نشان می‌دهد که آیت‌الله طالقانی برای امام صرفاً یک روحانی مبارز نبود؛ بلکه عالمی بود که سال‌ها در میدان مبارزه ایستاد و در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، وحدت و آرمان نهضت را بر برجسته‌سازی شخصیت خود مقدم دانست.

آیت‌الله طالقانی امروز نیز می‌تواند الگویی برای مجاهدت، تواضع، بصیرت و وفاداری به مسیر رهبری نهضت باشد؛ الگویی که نشان می‌دهد ماندگاری یک شخصیت تاریخی تنها به شجاعت او در میدان مبارزه نیست، بلکه به نحوه قرار گرفتن او در مسیر یک آرمان بزرگ نیز وابسته است.

در چهل و هفتمین سالگرد رحلت آن عالم مجاهد، به روح و روان او، امام راحل عظیم‌الشان و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، شهید امام خامنه‌ای و همه شهیدان راه حق و حقیقت درود می‌فرستیم و یاد و خاطره‌ی آنان را گرامی می‌داریم.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

به قلم: حجت‌الاسلام احمد قادری؛ فعال فرهنگی

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