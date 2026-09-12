عراق حملات به عربستان را محکوم کرد/ ادعای رویترز درباره علت بسته شدن مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با صدور بیانیه‌ای حملات صورت گرفته به عربستان را محکوم و بر مخالفت عراق با هرگونه دست درازی به امنیت و ثبات عربستان و هرگونه آسیب رساندن به روابط برادرانه دو کشور تاکید کرد.

طبق اعلام دفتر نخست‌وزیری عراق، در این بیانیه آمده است‏‎، دولت عراق حملات به کشور برادر، عربستان سعودی را محکوم و تأکید می‌کند که هرگونه تجاوزی را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار دهد یا به روابط برادرانه و ریشه‌دار میان دو کشور آسیب بزند، مردود می‌داند.

بر اساس این بیانیه‏، دولت عراق همچنین از موضع عربستان و واکنش مثبت این کشور به تلاش‌های عراق برای مهار و کنترل وضعیت موجود قدردانی می‌کند. این اقدام نشان‌دهنده اهتمام عربستان به امنیت و ثبات عراق و همچنین تمایل آن به ادامه مسیر روابط برادرانه و همکاری در راستای منافع دو ملت برادر است.

این بیانیه می‌افزاید‏، در همین چارچوب، علی فالح الزیدی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور داد درباره ابعاد و جزئیات حملات به عربستان و شناسایی طرف‌های پشت پرده آنها، تحقیقی فوری آغاز شود و با هر فردی که دست داشتن او در این حملات اثبات شود، مطابق قانون برخورد شود. او تأکید کرد که دولت در برابر هیچ فعالیتی که عراق یا روابط آن با کشورهای برادر و دوست را در معرض خطر قرار دهد، کوتاه نخواهد آمد.

دولت عراق همچنین تأکید می‌کند به همکاری با کشورهای برادر و دوست برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی، تقویت حاکمیت قانون و پایبندی به اصول حسن همجواری ادامه خواهد داد. چنین اقدامی از منافع عراق محافظت و نقش مثبت این کشور را در محیط منطقه‌ای خود تقویت می‌کند.

بر اساس این بیانیه‏، عراق بار دیگر تأکید می‌کند که خاک و حریم هوایی این کشور هرگز نباید مبدأ حمله به هیچ کشوری قرار گیرد و سیاست بغداد بر احترام به حاکمیت کشورها، مخالفت با هرگونه تجاوز علیه آنها و تلاش برای تبدیل روابط عراق با کشورهای منطقه به پلی برای همکاری و ثبات، نه عرصه‌ای برای تنش و درگیری، استوار است.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که عربستان اعلام کرد پهپادهایی که خط لوله انتقال نفت از شرق به غرب عربستان را هدف قرار دادند از عراق به پرواز درآمده بودند.

پیش‌تر وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد، خط لوله شرق به غرب با چند فروند پهپاد که از عراق به پرواز درآمدند، مورد حمله قرار گرفت و افرادی نیز در این حملات آسیب دیدند.

در این بیانیه حمله به این خط لوله در دو منطقه ریاض و مدینه منوره به شدت محکوم شده است.

وزارت خارجه عربستان تاکید کرد، ریاض حق خود را برای اتخاذ همه تدابیر لازم برای محافظت از حاکمیت و امنیت و تاسیسات خود محفوظ می‌داند.

در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی بغداد اعلام کرد که عراق پس از حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان، در اقدامی احتیاطی گذرگاه مرزی شلمچه با ایران را بسته است.

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