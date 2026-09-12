سناتور متحد ترامپ: احتمال اعزام نیروی زمینی آمریکا به ایران صفر است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور جمهوری‌خواه و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، احتمال اعزام صدها هزار نیروی زمینی آمریکا به ایران با هدف اشغال این کشور و تکرار سناریوی جنگ عراق را «صفر» دانست و تأکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال تکرار تجربه اشغال‌گری در ایران نیست.

تد کروز در گفت‌وگو با نشریه «پالتیکو» با اشاره به پیامدهای اقتصادی مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه گفت: «هر زمان که در خاورمیانه درگیری نظامی رخ دهد، قیمت بنزین بالاتر خواهد رفت.»

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین با انتقاد از جنگ آمریکا علیه عراق، این جنگ را «یک اشتباه» توصیف کرد و گفت: «ما وارد آنجا شدیم، در حالی که این کار از امنیت ملی آمریکا دفاع نمی‌کرد. ما به ملت‌سازی مشغول شدیم. ما تعداد بسیار زیادی از فرزندانمان را در آن جنگ از دست دادیم و مأموریت به تلاش برای تبدیل یک کشور خارجی به یک آرمان‌شهر دموکراتیک تبدیل شد. این وظیفه ارتش ما نیست. جنگ عراق یک اشتباه بود.»

کروز در ادامه، با مقایسه رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران با تجربه جنگ عراق، گفت احتمال اینکه ترامپ همانند آن جنگ، «صدها هزار نیرو» را در ایران مستقر کند و با اشغال نظامی این کشور درصدد تبدیل آن به یک «آرمان‌شهر دموکراتیک» باشد، «صفر» است.

وی افزود: «ترامپ چنین کاری نخواهد کرد. او نباید چنین کاری انجام دهد. من او را به این کار ترغیب نمی‌کنم، اما لازم نیست بر سر این موضوع بجنگم، چون او خودش چنین چیزی نمی‌خواهد.»

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