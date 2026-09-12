به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی روز جمعه در نشستی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد گفت عراق با وجود موفقیت در برپایی نظامی دموکراتیک، چندحزبی و مبتنی بر آزادی، گردش مسالمت‌آمیز قدرت و مشارکت مردمی، در ایجاد یک دولت نهادینه و مبتنی بر ساختارهای قانونی موفق نبوده است.

وی تأکید کرد نظام دموکراتیک عراق حاصل تصمیمی عراقی و مبتنی بر مرجعیت و اراده مردم و نتیجه فداکاری‌هاست و نه محصول تصمیم «پل برمر»؛ بنابراین این نظام باقی خواهد ماند.

حمودی با انتقاد از تبدیل مشارکت سیاسی به سهمیه‌بندی‌های طایفه‌ای و حزبی گفت این رویکرد به تضعیف روند دولت‌سازی و تبدیل ساختارهای دولتی به حوزه نفوذ احزاب منجر شده است.

وی افزود حکومت در عراق «شیعی» نیست، بلکه ائتلافی است و اگرچه نخست‌وزیر شیعه است، اداره هیئت دولت و مسئولیت امور امنیتی بر عهده اوست.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین تأکید کرد همه جریان‌های سیاسی در موفقیت‌ها و ناکامی‌های کشور مسئول هستند و رقابت سیاسی باید بر پایه دیدگاه‌ها و برنامه‌ها باشد، نه رقابت میان مؤلفه‌های قومی و مذهبی.

وی درباره احتمال بازگشت به حکومت فردی هشدار داد و گفت انتخابات، قدرت را در اختیار اکثریت قرار داده است و کسانی که بخواهند عراق را به دوران حکومت فردی و سال‌های بحران بازگردانند، با مخالفت کسانی روبه‌رو خواهند شد که آن دوران را تجربه کرده‌اند و همچنین نسل جدیدی که آزادی را پذیرفته و با بردگی مخالف است.

حمودی درباره چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نیز گفت این چارچوب یک حزب واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از جریان‌های سیاسی با دیدگاه‌ها و رقابت‌های متفاوت است که در شرایط بحران و چالش‌ها با یکدیگر متحد می‌شوند.

به گفته وی، این جریان با درک مسئولیت خود، کمیته‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی برای همکاری با نخست‌وزیر و استفاده از دیدگاه کارشناسان تشکیل داده است.

وی تأکید کرد روند انحصار سلاح در دست دولت بر اساس یک برنامه ملی، واقع‌گرایانه و مرحله‌بندی‌شده دنبال می‌شود و اجرای آن یک‌شبه امکان‌پذیر نیست و ممکن است ماه‌ها زمان ببرد.

حمودی درباره الحشد الشعبی نیز گفت این نیرو بر اساس مصوبه پارلمان عراق تشکیل شده و انحلال آن نیز تنها با تصمیمی مشابه امکان‌پذیر است.

وی افزود در سطح بین‌المللی نیز میان الحشد الشعبی و گروه‌های مسلح تمایز قائل شده‌اند.

وی در پایان گفت عراق کشوری عربی و اسلامی است و تاریخ و موقعیت جغرافیایی آن ایجاب می‌کند در ایجاد ثبات منطقه و برقراری ارتباط میان کشورهای منطقه نقش فعالی داشته باشد.

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