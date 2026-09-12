به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وقایع میدانی اخیر در جبهه یمن حاکی از شتاب بالای تحولات در این جبهه است. «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان اخیر طی اظهارات متعددی مدعی شد که دولت صنعا به جای ورود مسئولانه به روند سیاسی، بر تحمیل رنج بیشتر بر مردم یمن اصرار دارد، اما ریاض مسیر دیپلماسی برای تعامل با انصارالله را همچنان باز می بیند و امکان توسل به راه‌حل‌های سیاسی برای حل بحران وجو دارد.

این اظهارات نشان دهنده تناقض در بمباران و ادعای دیپلماسی است. چگونه می‌توان ادعای باز بودن راه دیپلماسی با انصارالله را با بمباران متعدد در منطقه‌ی الجوبه در مأرب توسط جنگنده‌های سعودی در همان مقطع جمع کرد؟ در واقع این دوگانه‌ی حرف دیپلماتیک و عمل نظامی نشانه‌ی آن است که ریاض، دیپلماسی را نه جایگزین جنگ، بلکه پوششی برای آن می‌خواهد.

در همین زمینه «حمید عاصم»، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده یمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا تاکید کرد که این رژیم سعودی است که تجاوز خود به یمن را در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد. این رژیم به همراه ائتلاف شیطانی خود، بیش از ۲۸۰ هزار حمله هوایی بی‌دلیل به یمن انجام داده است.

وی افزود: این رژیم حملات متعددی به فرودگاه صنعا انجام داده است که آخرین مورد آن جلوگیری از ورود هواپیمای ایرانی حامل هیئت یمنی برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، بود. این اتفاق با وجود دوره‌ای از آرامش بین ما و رژیم متجاوز سعودی از سال ۲۰۲۲ رخ داد. ارسال هزاران مورد تجهیزات نظامی توسط رژیم سعودی به سرزمین‌های اشغالی در مقابل دیدگان جهانیان، جذب ده‌ها هزار مزدور یمنی و غیریمنی و سرازیر شدن بودجه سعودی برای سرسپرده های آنها، همگی شواهد کافی، واضح و آشکاری هستند که نشان می‌دهند این دشمن سعودی است که تجاوز علیه یمن را انجام می‌دهد. درخواست‌های امروز بن فرحان برای بازگشت به دیپلماسی چیزی غیر از سرپوش گذاشتن بر حقیقت برای افراد ناآگاه نیست.

عاصم اضافه کرد: سیاست عربستان سعودی در چند روز گذشته مبتنی بر انجام بیش از ۱۲۰ حمله هوایی بوده است و اکنون نیز مأرب در معرض حملات هوایی آنها قرار دارد. عربستان با این کار به جهانیان ثابت می‌کند که جنگ علیه یمن را رهبری می‌کند و به طور مستقیم در آن مشارکت دارد. مردم یمن دیگر فریب این ظاهرسازی‌ها را نمی‌خورند. دعوت ریاض به گفت‌وگو، یک مغالطه و تلاشی برای فرار از مسئولیت است. آنها باید بدانند که این دوگانگی در دیپلماسی و تشدید نظامی به شکست کامل منجر خواهد شد.

عاصم درباره اتهامات مطرح شده از سوی بن فرحان علیه دولت صنعا مبنی بر انتقال مشکلات داخلی خود به عربستان سعودی گفت: عربستان سعودی متجاوز به کل یمن است، نه فقط جنبش انصارالله، زیرا انصارالله بخش مهمی از جامعه یمن است که مورد حمله رژیم سعودی قرار گرفته است. ما تأکید می‌کنیم که تجاوز وحشیانه و بی‌رحمانه رژیم سعودی که با هواپیماهای جنگی و با حمایت، تسلیح و تأمین مالی مزدوران آن انجام می‌شود، تلاشی برای فرار از واقعیت و بحران‌های متعدد آن در سطح منطقه‌ای و داخلی است. ما به دشمن سعودی و کسانی که پشت آن هستند تاکید می‌کنیم که آنها درهای جهنم را به روی خود باز کرده‌اند و بهای سنگینی را برای تجاوز مداوم خود به یمن که سال‌ها و دهه‌ها ادامه داشته است، خواهند پرداخت.

مذاکره کننده ارشد یمنی درباره ادعای ریاض مبنی بر اینکه دولت مستعفی یمن در عدن فرصت مذاکره‌ی مسئولانه را فراهم کرده اما انصارالله منافع جناحی را بر منافع مردم یمن ترجیح می‌دهد، گفت: در تمام مذاکراتی که انجام شد، چه در سوئیس، کویت یا سوئد ما مشتاق موفقیت در مذاکرات بودیم، اما سفرای آمریکا و عربستان سعودی بودند که در برابر هرگونه موفقیتی مانع‌تراشی کردند. در مورد دولت‌های مزدور نیز باید گفت که آنها هیچ نقش مثبتی ایفا نکردند؛ نقش آنها محدود به اجرای برنامه‌های خارجی و انجام دیکته‌های آنان تا به امروز بوده است. اقدامات دشمن سعودی طی این روزها با حمایت آمریکا چیزی جز اثبات حقیقت آنچه ما می‌گوییم و اثبات دروغ‌های سعودی‌ها و حامیان آنها نیست. ما کاملا مطمئن هستیم که ادعای دروغین و افتراآمیز آنها مبنی بر اینکه نبرد توسط به اصطلاح دولت عدن مدیریت می‌شود، چیزی جز دروغ و جعل نیست. این دولت نمی‌تواند یک استان را مدیریت کند، چه رسد به یک منطقه. وضعیت در مناطق اشغالی و بحران‌های متعدد مانند روز روشن است.

عاصم در ادامه تاکید کرد: ما هرگز در دفاع از میهن و مردم خود در برابر تجاوز سعودی-آمریکایی به یمن تردید نخواهیم کرد. ما از یمن دفاع کرده‌ایم و به مدت ۱۲ سال با دشمنان خود جنگیدیم. ما وظیفه خود را در حمایت از مردم غزه انجام دادیم و علیه رژیم صهیونیستی و دشمن آمریکایی جنگ کردیم و شهدای بسیاری تقدیم کردیم. رژیم سعودی در کنار دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایستاد و از اجرای نقشه راهی که در صنعا با ریاض مورد توافق قرار گرفت، خودداری کرد.

وی افزود: ما تأکید می‌کنیم که این رژیم نمی‌تواند به اهداف خود برای تبدیل درگیری ما به یک جنگ داخلی دست یابد. بلکه جنگ، بین ما و عربستان خواهد بود و تشدید تنش با تشدید و محاصره با محاصره پاسخ داده خواهد شد. ما این اقدام را هفته‌ها پیش آغاز کردیم و نمی‌توانیم از آن عقب‌نشینی کنیم. دشمن سعودی چاره‌ای غیر از پاسخ به خواسته‌های مشروع ما که در نقشه راه گنجانده شده است، ندارد. توافق‌نامه‌ای که در سال ۲۰۲۲ در صنعا بین ما و رژیم آل‌سعود امضا شد، به همراه دیگر خواسته‌های ما که ناشی از تجاوز و تشدید تنش اخیر است، باید توسط رژیم آل‌سعود درک شود. آنها باید بدانند که به هیچ پیروزی دست نیافته‌اند و نخواهند یافت و به اهداف شوم خود علیه یمن نیز نخواهند رسید. ما قادر به تغییر ورق و تحمیل معادلات جدید در سطح ملی و منطقه‌ای شده‌ایم. ما در کنار محور مقاومت خواهیم ایستاد و به زودی پیروز خواهیم شد.

وی درباره توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن و هدف قرار دادن تاسیسات عربستان سعودی گفت: ما تأکید می‌کنیم که آنچه انجام می‌دهیم در چارچوب حق دفاع از خود، جامعه و میهنمان در برابر اقدامات خاندان آل‌سعود قرار دارد. بدون شک، ما به اخلاق جنگ، دین، ارزش‌ها و آداب و رسوم خود پایبند هستیم. ما اهداف استراتژیکی را که مناسب می‌دانیم، هدف قرار می‌دهیم. ما معتقدیم که با اقدامات ما آل‌سعود متنبه می‌شود زمانی که جامعه ما از ویرانی‌های جنگ و محاصره تحمیلی رنج می‌برد، آنها نیز در امنیت زندگی نخواهد کرد و ما رنج آنها را تشدید خواهیم کرد. ما در رسانه‌ها خوانده‌ایم که بن سلمان برای تأمین مالی سیاست‌های بی‌ملاحظه خود درخواست وام هشت میلیارد دلاری کرده است و ما شاهد کاهش قابل توجه صادرات نفت او بوده‌ایم. جهان می‌داند که ما قادر به جلوگیری از صادرات کالاهای آن هستیم. دشمن باید بداند که ترک یمن، عقب‌نشینی از مناطق اشغالی کشور، لغو قیمومیت تحمیلی بر آن، پایان دادن به محاصره، پرداخت غرامت و پرداخت حقوق کارمندان یمنی از وجوه ما که در بانک‌های آن نگهداری می‌شود، همگی به خواسته‌های اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انکار تبدیل شده‌اند.

عاصم در پایان گفت: ارزیابی ما از پایان جنگ، این یک پیروزی بزرگ برای مردم مظلوم یمن در برابر همسایه شرورشان خواهد بود و شکست آل‌سعود قطعی خواهد بود.

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