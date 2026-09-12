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از سوی امور فرهنگی خواهران حرم بانوی کرامت برگزار شد؛

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

۲۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۴
کد مطلب: 1864493
دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

هیئت دختران معصومانه، عصر پنجشنبه‌ای دیگر را در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(س) سپری کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  باز هم یک عصر پنجشنبه دیگر؛ این بار کنار بانو، در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها. صدای تلاوت قرآن در فضای شبستان پیچیده بود و دل‌ها را آرام می‌کرد. شروعی زیبا برای دورهمی‌ای پر از نور.

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

چشم‌ها خیره به ضریح و دل‌ها پر از حرف‌های نگفته. سلامی مادرانه، سلامی از عمق جان. در این گوشه‌ی بهشت، همه‌ی دلتنگی‌ها پر می‌کشد.

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

رسیدیم به حرف‌هایی از جنس آگاهی و خودسازی. پای صحبت‌های دلنشین خانم محمدی بودیم؛ نکته‌هایی که همچون چراغ راه، مسیر زندگی را روشن می‌کند.

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

بچه‌های محله امام حسن جانمان، یک مسابقه هیجانی گروهی را تجربه کردند. رقابتی تنگاتنگ و کل‌کل‌های شیرین دخترانه، با صدای خنده‌هایی که شبستان را پر کرده بود.

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

دفتر امروز نیز با دنیایی از حس خوب و حالی ناب بسته شد. دست‌ها رو به آسمان، چشم‌ها بارانی؛ با هم یکی شدیم و یک‌صدا برای فرج مولایمان زمزمه کردیم: «إِلهِی عَظُمَ الْبَلاءُ…»

دورهمی دخترانه هیئت معصومانه در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم

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