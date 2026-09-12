به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدحسین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، در گفت‌وگویی با روزنامه ایتالیایی «لِ اینتِرفِرِنسا» با تشریح پیامدهای ژئوپلیتیکی حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که ایران اجازه نخواهد داد هیچ دولت خارجی درباره سرنوشت سیاسی ملت ایران تصمیم بگیرد.

این مصاحبه به قلم روزنامه‌نگار «استفانو زکی‌نلی» انجام شده و در آن پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ آمریکا علیه ایران، تحولات راهبردی در غرب آسیا، احتمال طولانی شدن جنگ، وضعیت تنگه هرمز، تحولات سیاسی داخلی ایران، احتمال گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه و توافق دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است.

تجاوز آمریکا موجب افزایش بی‌اعتمادی ملت‌های منطقه نسبت به حضور نظامی آمریکا

سفیر ایران در واتیکان با اشاره به اینکه حملات نظامی آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت تا اندازه‌ای کم بر توازن نظامی تأثیر بگذارد، گفت در بلندمدت و پس از بازگشت ثبات، این حملات موجب افزایش بی‌اعتمادی ملت‌های منطقه نسبت به حضور نظامی آمریکا خواهد شد.

وی افزود که چنین حملاتی می‌تواند کشورهای منطقه را به سمت استقلال بیشتر، تغییر در روابط با سایر کشورها و شکل‌گیری سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای بدون اتکا به قدرت‌های خارج از منطقه سوق دهد.

مختاری تأکید کرد امنیت پایدار در غرب آسیا از طریق بمباران، تهدید و فشار نظامی ایجاد نمی‌شود، بلکه نیازمند گفت‌وگو، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و ایجاد یک نظام امنیتی فراگیر با مشارکت کشورهای منطقه است.

وی راهبرد آمریکا را ادامه سیاستی دیرینه با ابزارها و شیوه‌های جدید دانست و گفت واشنگتن طی دهه‌های گذشته علاوه بر حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی، برای دستیابی به اهداف خود از تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و حضور و مداخله نظامی استفاده کرده است.

سفیر ایران همچنین با اشاره به تحولات اخیر گفت شواهد نشان‌دهنده وجود نوعی هماهنگی و تقسیم کار میان اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است و بنابراین نمی‌توان تجاوزات رژیم صهیونیستی را جدا از حمایت سیاسی و نظامی آمریکا ارزیابی کرد.

جنگ‌افروزی آمریکا اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داد

مختاری درباره احتمال تبدیل شدن درگیری‌ها به جنگی طولانی گفت جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و اساساً جنگ را راه‌حل اختلافات نمی‌داند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر تجاوز و تهدید، نمی‌توان صرفاً به محاسبات سیاسی یا وعده‌های دیگران تکیه کرد.

وی هشدار داد ادامه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند منطقه را وارد جنگی فرسایشی و طولانی کند؛ جنگی که پیامدهای آن به میدان نبرد محدود نخواهد ماند و می‌تواند ساختار اقتصادی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا را تغییر دهد.

سفیر ایران در واتیکان با اشاره به اهمیت ثبات منطقه برای امنیت انرژی و تجارت جهانی اظهار کرد که تداوم مشکلات در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز که پیامد جنگ‌افروزی آمریکا می‌باشد، می‌تواند بر قیمت انرژی، مسیرهای حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری‌ها و زنجیره‌های تأمین تأثیر بگذارد و حتی رشد اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد.

وی تصریح کرد پیام ایران روشن است: غرب آسیا دیگر حاضر نیست هزینه ماجراجویی قدرت‌های خارجی را بپردازد و در صورت ادامه تجاوز، پیامدهای آن تنها متوجه ایران نخواهد بود، بلکه ساختار امنیتی و اقتصادی کل منطقه و حتی اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ایران آغازگر جنگ نیست، اما در برابر تجاوز منفعل نخواهد ماند

مختاری در عین حال تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران آماده دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود است و در همان حال، دیپلماسی را به عنوان ابزاری برای حل مسائل کنار نگذاشته است.

وی گفت: ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر جنگ تحمیلی و تجاوز منفعل نخواهد ماند.

تکذیب ادعای آمریکا درباره «کنترل کامل» تنگه هرمز

سفیر ایران در پاسخ به پرسشی درباره ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر کنترل تنگه هرمز، گفت باید میان واقعیت و تحلیل سیاسی تمایز قائل شد و جمهوری اسلامی ایران عملکرد دولت‌ها را مبنای قضاوت قرار می‌دهد، نه ادعاهای بی‌اساسی که در فضای رسانه‌ای منتشر و بازنشر می‌شوند.

مختاری ادعای آمریکا درباره اعمال «کنترل کامل» بر تنگه هرمز را در تعارض با واقعیت میدانی دانست و گفت چنین ادعایی بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت پیچیده موجود در منطقه باشد، می‌تواند بخشی از تلاش واشنگتن برای نمایش یک دستاورد راهبردی و مدیریت هزینه‌های سیاسی جنگ در داخل آمریکا تلقی شود.

وی همچنین اظهار کرد افزایش فشار افکار عمومی بر دولت آمریکا، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، می‌تواند دولت این کشور را به برجسته کردن دستاوردهای نظامی و نسبت دادن مشکلات ناشی از جنگ به عوامل خارجی ترغیب کند.

سفیر ایران در ادامه، نقش گروه‌های فشار و «لابی صهیونیستی» در سیاست آمریکا را واقعیتی انکارناپذیر توصیف کرد.

مختاری تأکید کرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و خواست ملت ایران تعیین می‌شود و ایران اجازه نخواهد داد هیچ دولت خارجی درباره سرنوشت سیاسی مردم این کشور تصمیم بگیرد.

تجاوز خارجی، همبستگی ملی در ایران را تقویت کرده است

سفیر ایران در واتیکان درباره تحولات سیاسی داخلی ایران پس از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت یکی از واقعیت‌های روشن، تجربه مشترک مردم ایران در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در برابر تجاوز خارجی است.

وی افزود مردم ایران در جریان تجاوز اخیر، فارغ از اختلاف دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی، از کشور خود در برابر تجاوز خارجی دفاع کردند و این تجربه نشان داد محاسبات دشمن درباره جامعه ایران دقیق نبوده است.

مختاری تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران، مانند هر کشور مستقل دیگری، ممکن است در داخل خود شاهد دیدگاه‌های متفاوت و انتقادات گوناگون باشد، اما این امر به هیچ دولت خارجی اجازه نمی‌دهد تصور کند می‌تواند از طریق فشار، جنگ یا مداخله خارجی مسیر تحولات داخلی ایران را تعیین کند.

وی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اراده و انتخاب ملت ایران است و تحولات منطقه‌ای و فشارهای خارجی موجب نخواهد شد روند تصمیم‌گیری درباره آینده کشور به بازیگران خارجی واگذار شود.

حجت‌الاسلام مختاری در ادامه افزود تجربه جنگ تحمیلی و تحولات اخیر نشان داده است که فشار خارجی نه‌تنها راهی نامناسب برای تحمیل اهداف سیاسی است، بلکه می‌تواند حساسیت جامعه نسبت به استقلال و حاکمیت ملی را نیز تقویت کند.

وی افزود تجاوز خارجی موجب تقویت همبستگی ملی و برجسته‌تر شدن گفتمان استقلال، حاکمیت ملی و مقابله با مداخلات خارجی شده و در عین حال استقلال راهبردی ایران و توانمندی‌های دفاعی این کشور را افزایش داده است.

سفیر ایران در واتیکان تصریح کرد این مسئله نشان می‌دهد ماهیت انقلاب اسلامی، یعنی استقلال سیاسی و مقابله با سلطه خارجی، همچنان یکی از عناصر اساسی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

هشدار درباره گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه

مختاری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ترکیه گفت منبع اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، ادامه سیاست‌های تهاجمی رژیم صهیونیستی و حمایت همه‌جانبه آمریکا از این رژیم است.

وی اظهار کرد طی سال‌های اخیر شاهد گسترش دامنه اقدامات تجاوزکارانه این رژیم، بدون توجه به قواعد حقوق بین‌الملل و حاکمیت کشورها، بوده‌ایم و حمایت سیاسی و نظامی آمریکا نیز عملاً این رژیم را به ادامه این مسیر تشویق کرده است.

سفیر ایران افزود هرگونه تغییر در موازنه‌های منطقه‌ای و هر اقدامی که بتواند بر امنیت کشورهای منطقه تأثیر بگذارد، برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد و با دقت رصد می‌شود.

وی با اشاره به سابقه چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی گفت نمی‌توان انتظار داشت اقدامات تجاوزکارانه این رژیم محدود به نقطه یا کشور مشخصی باقی بماند. به گفته مختاری، در صورتی که جلوی این روند گرفته نشود، هر نقطه دیگری از منطقه ممکن است در معرض اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی قرار گیرد.

او لبنان، سوریه و فلسطین و دیگر مناطق منطقه را از جمله نمونه‌هایی دانست که سابقه اقدامات تجاوزکارانه این رژیم در آنها نشان داده است که تجاوزگری بخشی از رویکرد آن بوده است.

مختاری هشدار داد حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به ترکیه، به عنوان عضو ناتو، می‌تواند پیامدهایی بسیار گسترده و غیرقابل پیش‌بینی برای رژیم صهیونیستی و کل منطقه داشته باشد.

وی در همین راستا، افزود رژیم صهیونیستی دیگر صرفاً یک بازیگر نظامی در منطقه نیست، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی تجاوز، اشغال و بی‌ثبات‌سازی در غرب آسیا تبدیل شده است.

سفیر ایران در پایان این بخش تأکید کرد دوره تحمیل اراده بر ملت‌های منطقه از طریق تهدید و بمباران به پایان رسیده و امنیت غرب آسیا از طریق اشغال و تجاوز تأمین نخواهد شد؛ بلکه آینده منطقه باید به دست ملت‌های منطقه تعیین شود، نه قدرت‌های خارجی.

امنیت منطقه با تشکیل بلوک‌های نظامی جدید تأمین نمی‌شود!

سفیر ایران در پاسخ به پرسشی درباره آنچه مصاحبه‌کننده «کنوانسیون مکه» نامیده و همکاری نظامی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی خوانده است، توضیح داد تعبیر دقیق‌تر، توافق یا پیمان دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان است که در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای، ترکیه نیز در ارتباط با این توافق مورد توجه قرار گرفته است.

مختاری گفت جمهوری اسلامی ایران این تحولات را با دقت دنبال می‌کند، اما همان‌گونه که پیش‌تر اعلام کرده است، دلیلی ندارد این ترتیبات را اقدامی علیه ایران بداند.

وی تأکید کرد ایران با هیچ سازوکار امنیتی منطقه‌ای که موجب تقویت همکاری میان کشورهای منطقه و کاهش وابستگی آنان به قدرت‌های خارج از منطقه شود، مخالفت اصولی ندارد.

به گفته سفیر ایران، سیاست اصولی جمهوری اسلامی همواره این بوده است که امنیت منطقه باید جمعی و مبتنی بر همکاری کشورهای منطقه باشد، نه حضور و مداخله قدرت‌های خارجی.

مختاری همچنین با اشاره به روابط تاریخی، دینی و تمدنی ایران با عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه گفت جمهوری اسلامی ایران معتقد است ظرفیت بسیار بیشتری برای همکاری منطقه‌ای میان کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه وجود دارد.

وی تأکید کرد جهان اسلام نباید به عرصه تقابل میان قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شود و امنیت غرب آسیا نیز از طریق تشکیل بلوک‌های نظامی جدید تضمین نخواهد شد؛ بلکه باید مستقل از قدرت‌های خارجی، بر پایه احترام متقابل میان کشورهای مسلمان و ایجاد یک نظام امنیتی فراگیر و منطقه‌ای شکل گیرد.

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