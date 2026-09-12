به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبر تسلط نیروهای مسلح یمن بر ساحل غربی این کشور و تنگه راهبردی باب‌المندب، توجه مفسران و تحلیلگران رسانه‌های غربی را به خود جلب کرده است. تحلیلگرانی که این تحول را ضربه‌ای سنگین به عربستان سعودی و دولت مورد حمایت آن می‌دانند. به‌ویژه آنکه این تحول در چارچوب کارزار تشدید تنش گسترده‌ای رخ داده که نیروهای مسلح یمن مدتی است آن را دنبال می‌کند و طی آن چندین حمله به تأسیسات حیاتی عربستان انجام داده و صادرات نفت این کشور از بندر ینبع در دریای سرخ را نیز تهدید کرده است. بندری که ریاض پس از محدود شدن کشتیرانی در تنگه هرمز، ناچار شده بود بیش از گذشته به آن متکی شود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، به گفته برخی تحلیلگران غربی، جنبش انصارالله برای ادامه این روند تشدید تنش، دلایل خاص خود را دارد. دلایلی که از یک سو به تقویت جایگاه این جنبش در معادلات داخلی یمن و تحکیم کنترل آن بر بخش‌های بیشتری از قدرت و منابع مربوط می‌شود و از سوی دیگر، اهداف منطقه‌ای از جمله تقویت محور تحت رهبری تهران در برابر واشنگتن را دنبال می‌کند.

شکست بزرگ برای نیروهای مورد حمایت عربستان

«فارع المسلمی» تحلیلگر مؤسسه پژوهشی «چتم هاوس» در لندن، معتقد است از دست رفتن شهر المخاء، شکستی بزرگ برای نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان به شمار می‌رود. نیروهایی که از تشکل‌ها و گروه‌های متعددی تشکیل شده‌اند و اغلب دارای دستورکارهای متضاد با یکدیگر هستند.

او آنچه رخ داده را نمونه‌ای آشکار از ناآگاهی کامل نسبت به توانمندی‌های حوثی‌ها و دست‌کم گرفتن مستمر ظرفیت‌های آنها از سال ۲۰۱۴ میلادی، توصیف می‌کند.

از سوی دیگر، «آدام بارون» پژوهشگر متخصص مسائل یمن در مؤسسه پژوهشی «نیو آمریکا» در واشنگتن، تحولات اخیر را یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در مناقشه یمن به‌ویژه طی سال‌های اخیر می‌داند.

او مناطق ساحلی مشرف بر تنگه باب‌المندب را مهم‌ترین محدوده جغرافیایی یمن از نظر راهبردی، توصیف می‌کند.

نگرانی از افزایش خطر کشتیرانی در دریای سرخ

در همین حال، «براء شیبان» پژوهشگر وابسته به مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI) در لندن، می‌گوید که توپوگرافی کوهستانی اطراف تعز، موقعیتی راهبردی در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد که بر ساحل غربی یمن اشراف دارد».

او بر این باور است که جنبش انصارالله اکنون قادر است با مین‌گذاری دریایی، کشتیرانی در دریای سرخ را خطرناک‌تر کند. اقدامی که به گفته او می‌تواند مشابه آنچه سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز انجام داده، باشد.

این ارزیابی نشان می‌دهد نگرانی محافل غربی تنها به تغییر موازنه زمینی در یمن محدود نیست، بلکه پیامدهای احتمالی کنترل مناطق ساحلی بر امنیت مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

نیویورک‌تایمز: سقوط المخاء پرسش‌هایی درباره توان عربستان ایجاد کرده است

در همین راستا، روزنامه نیویورک‌تایمز تسلط نیروهای مسلح یمن بر شهر المخاء را که بزرگ‌ترین دستاورد میدانی این نیروها از زمان امضای توافق آتش‌بس در سال ۲۰۲۲ میلادی محسوب می‌شود، شکستی بزرگ توصیف کرده که پرسش‌هایی جدی درباره توان عربستان و متحدان یمنی آن برای مهار جنبش انصارالله ایجاد می‌کند.

این روزنامه به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، گزارش داده است که عربستان تلاش می‌کند اهداف خود را با شرکای بین‌المللی‌اش هماهنگ کند و همزمان تلاش‌های خود را بر حمایت از دولت مورد حمایت خود در عدن متمرکز کرده است. اقدامی که با هدف بازپس‌گیری کنترل مناطقی در نقاط مختلف یمن صورت می‌گیرد.

این منبع همچنین گفته است که عربستان سعودی، حملات نیروهای مسلح یمن به خاک عربستان را تلاشی برای کشاندن عربستان به شکل عمیق‌تر و مستقیم‌تر به جنگ می‌داند و تأکید کرده که ریاض ترجیح می‌دهد از چنین مسیری اجتناب کند.

دولت عدن خواستار حملات بیشتر آمریکا به نیروهای مسلح یمن است

نیویورک‌تایمز همچنین به نقل از یک مقام در دولت عدن گزارش داده است که این دولت امیدوار است واشنگتن حملات دیگری علیه نیروهای مسلح یمن انجام دهد.

با این حال، این مقام در عین حال اذعان کرده است که مشخص نیست آیا ایالات متحده آمریکا واقعاً برنامه‌ای برای انجام چنین حملاتی دارد یا خیر.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که دولت عدن برای مقابله با پیشروی‌های نیروهای مسلح یمن همچنان به حمایت خارجی به‌ویژه حمایت آمریکا، عربستان و دیگر متحدان منطقه‌ای، چشم دوخته است.

ابهام درباره ورود پاکستان و ترکیه به جنگ

در خصوص اتکا به نقش پاکستان نیز نیویورک‌تایمز تأکید می‌کند که هنوز مشخص نیست عربستان قصد دارد توافق دفاعی جدید موسوم به «توافق مکه» را که ماه گذشته با ترکیه و پاکستان منعقد کرده است، فعال کند یا خیر.

همچنین روشن نیست که آیا هر یک از این دو شریک منطقه‌ای ریاض واقعاً برای حمایت از عربستان وارد عمل خواهند شد یا نه.

این روزنامه به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در روز پنجشنبه نیز اشاره کرده که گفته بود کشورش در شرایط کنونی خود را از مناقشه یمن دور نگه خواهد داشت و دولت پاکستان هیچ برنامه‌ای برای واکنش به حملات اخیر نیروهای مسلح یمن علیه عربستان در دست بررسی ندارد.

نفوذ منطقه‌ای بیشتر برای محور مقاومت

در خصوص پیامدهای منطقه‌ای تسلط نیروهای مسلح یمن بر تنگه باب‌المندب، روزنامه فایننشال تایمز معتقد است که این تحول یک دستاورد برای ایران محسوب می‌شود. کشوری که به دنبال حفظ فشار بر قیمت‌های جهانی انرژی است. به‌ویژه آنکه قیمت نفت خام برنت طی روزهای اخیر به ۱۱۰ دلار رسیده است.

این روزنامه می‌نویسد تهران و متحدانش اکنون کنترل دو مورد از مهم‌ترین تنگه‌های جهان را در اختیار دارند.

اشاره فایننشال تایمز به تنگه‌های هرمز و باب‌المندب است. دو مسیر راهبردی که بخش مهمی از تجارت جهانی انرژی و کشتیرانی بین‌المللی از آنها عبور می‌کند.

توانایی بیشتر برای هدف قرار دادن کشتیرانی

این روزنامه انگلیسی همچنین هشدار می‌دهد که تحولات اخیر می‌تواند به نیروهای مسلح یمن اجازه دهد که حملات دقیق‌تری علیه کشتیرانی در منطقه انجام دهد.

فایننشال تایمز اضافه می‌کند که نیروهای مسلح یمن از مدت‌ها قبل خود را برای این نبرد آماده کرده بودند. چراکه نوار ساحلی یمن از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است.

بر اساس این تحلیل، کنترل این منطقه به نیروهای مسلح یمن امکان می‌دهد که مطالبات خود را به عربستان تحمیل کنند و همزمان حمایت قدرتمندتری از متحد خود یعنی ایران به عمل آورند.

برگ‌های فشار جدید در برابر آمریکا

نیویورک‌تایمز نیز در همین چارچوب تأکید می‌کند که این تحولات برای جنبش انصارالله از اهمیت زیادی برخوردار است. هم از منظر آنکه این جنبش را به عنوان یک بازیگر مستقل و دارای ساختار سیاسی و نظامی مستقل تقویت می‌کند و هم از این جهت که انصارالله را به عنوان عضوی از محور تحت رهبری ایران قدرتمندتر می‌سازد.

این روزنامه به‌ویژه بر برگ‌های فشار» جدیدی تأکید دارد که پیشروی میدانی اخیر در اختیار این محور قرار می‌دهد تا در برابر ایالات متحده آمریکا از آنها استفاده کند.

از این منظر، کنترل تنگه باب‌المندب تنها یک دستاورد نظامی برای جنبش انصارالله یمن تلقی نمی‌شود، بلکه در نگاه رسانه‌ها و تحلیلگران غربی، می‌تواند به افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران و متحدانش در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان منجر شود.

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