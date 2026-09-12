برنامه محافل معارفی حرم بانوی کرامت در هفته پیش رو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۲۱ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ مصادف با ایام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائ ت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمدابراهیم کفیل، علی زارعی، محمدصادق کفیل، علی خلیل‌پور، محمدهادی هدایت، محمد حاج ابوالقاسم و سیدمحمد جوادی برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین مصطفی اشراقی، سید عبدالرزاق پیردهقان، محمد زرسنج، محمدحسین مبینی، وحید نجف‌زاده وحمیدرضا داوودوندی برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین آقای جواد رضایی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصابر جعفری دنبال خواهد شد.

سخنرانان مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا جمعه به ترتیب حجج‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد، احمد لقمانی، محمدهادی هدایت، ناصر رفیعی، مرتضی آقاطهرانی و محمدرضا اعوانی خواهند بود و محمود ابرنجین، عباس جوشقانیان، مجید دلشاد، مهدی حیدرزاده، رضا ایزدی، سید علی حسینی نژاد و جواد برزگر مداحی خواهند کرد.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت و قرائت مهدی حیدرزاده، پنجشنبه بعد از نماز صبح قرائت زیارت عاشورا با صدای احمد صبوری، پنجشنبه شب دعای کمیل با نوای سیدعلی حسینی‌نژاد و قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام و المسلمین ناصر شهیدی، جمعه صبح دعای ندبه با سخنرانی و قرائت حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر واضحی و جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و مداحی حسن اسدالهی برگزار خواهد شد.

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