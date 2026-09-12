به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از ماه‌ها پیش رسانه های صهیونیستی به موازات حملات متفرق بر مناطق و شهرک‌های جنوبی لبنان و صدور هشدارهای تخلیه موضوع تسلط و اشغال تپه علی الطاهر را بر روی زبان‌ها انداخت. در روزهای گذشته با انفجار زیرساخت‌های مقاومت در این منطقه سعی در ثبت پیروزی برای خود در رسانه‌ها و محافل سیاسی داشت، اما جبهه رسانه‌ای مقاومت با بیان دستاوردهای به دست آمده در سایر جبهه‌ها از جمله یمن این توطئه رسانه‌ای دشمن را خنثی کرد و حزب‌الله نیز با سکوت رسانه‌ای خود دشمن را بیش از پیش خشمگین کرد.

«ریحانه مرتضی» بانوی فعال رسانه‌ای لبنانی در خصوص جنگ رسانه‌ای دشمن در منطقه علی الطاهر طی گفت‌وگوی اختصاصی با ابنا با اشاره به چرایی این جنگ رسانه‌ای علیه مقاومت گفت: با منتشر شدن تصاویری از منفجر شدن تپه علی الطاهر به دست دشمن صهیونیستی شاید در ذهن خیلی ها خطور کند که مقاومت دیگر قدرتهای دفاعی خود از دست داده است، اما در اینجا باید توقف و تامل کرد، چرا که باید متوجه جنگ ترکیبی باشیم که دشمن به راه انداخته است، دشمن ما نه فقط جنگ نظامی بلکه جنگ نرم، جنگ روانی ورسانه ای را به شدت علیه ما به راه انداخته است که این مساله در حال حاضر برای ما خیلی مهم است.

وی ادامه داد: دشمن چند ماهی است که درباره اهمیت تپه علی الطاهر صحبت می کند و بر روی موقعیت راهبردی این مکان در جنگ تاکید کرده است. او سعی کرده با این حرکت بر روی افکار عمومی داخلی اثر بگذارد و اذهان عمومی را آماده کند که اگر این منطقه را تصرف کند یعنی در جنگ به مرحله بعد پیشروی کرده و آن را یک پیروزی علیه مقاومت لبنان به حساب می آورد.

بانوی فعال رسانه‌ای تصریح کرد: این تاکید رسانه دشمن بر علی الطاهر به خاطر اثرگذاری روی آگاهی مردم حامی مقاومت است که به آنها بگوید؛ مقاومت که قرار است از شما حمایت کند حالا که این تپه خیلی مهم را گرفتیم چرا از شما حمایت نمی کند. این یک راهبردی است که دشمن از آن استفاده می کند بزرگ نمایی یک کار برای جلب توجه افکار عمومی داخلی به خصوص در آستانه انتخابات.درست است که تپه علی الطاهر یک تپه راهبردی خیلی مهم است، اما باید بدانیم که مقاومت در حال حاضر مشغول کار و برنامه ریزی است اما با سکوت. در واقع نیازی نیست که حزب الله توضیح دهد کجا کار کرده وچه کارهایی انجام‌ می دهد.

وی با بیان اینکه مردم لبنان با اینکه این امر برایشان خیلی ناراحت کننده بود اما همچنان محکم پشت مقاومت ایستادند، افزود: با هر شکستی یا از دست دادن تپه یا منطقه ای یا شهادت یک سرباز مقاومت درست است ناراحت می شویم، چرا که جوانان ما و شهرهایمان و خاکمان برای ما خیلی عزیز هست، اما قویتر و محکمتر در برابر این دشمن جنایتکار می ایستیم، چرا که برایمان هر روز روشن تر می شود که راه حق این راهی است که انتخاب کردیم و تا آخر ادامه می دهیم.

بانوی فعال رسانه ای اهل لبنان گفت: تصاویری که از منفجر شدن علی الطاهر دیدیم دلمان را سوزاند، اما اقتدارمان را از بین نبرد و همچنان به مقاومت اعتقاد داریم و این حادثه به ما انگیزه داد تا محکمتر پشت مقاومت بایستیم.

وی در پایان گفت: ما در حال جنگ با دشمن هستیم و دشمن صهیونیستی از هر نوع جنگی علیه ما استفاده می کند تا مقاومت را رها کنیم اما این بار هم مثل همیشه نقشه هایشان به باد رفت و مردم مقاومت همچنان بر ادامه مبارزه با اسرائیل برای گرفتن سرزمینشان پافشاری می کنند. مقاومت هنوز زنده است و مشغول کار و برنامه ریزی است اما حزب الله در این مرحله نیاز دارد که کارش مخفیانه باشد تا نتیجه درست بگیرد.

................

پایان پیام