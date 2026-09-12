به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور لبنان در سفری سرزده و اعلام‌نشده به شهر نبطیه، از مناطق آسیب‌دیده و مراکز دولتی و نظامی این شهر بازدید کرد و گفت لبنان در شرایط کنونی وارد مذاکره جدیدی با اسرائیل نخواهد شد.

جوزف عون با همراهی رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان و شماری از فرماندهان دستگاه‌های امنیتی، از ساختمان السرایا، ساختمان ویران‌شده بانک مرکزی و برخی یگان‌های نظامی بازدید کرد.

وی همچنین با حضور در ساختمان ویران‌شده شهرداری نبطیه، در جریان وضعیت منطقه و مطالبات مردم قرار گرفت.

عون در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد: در حال حاضر هیچ مذاکره جدیدی با اسرائیل وجود ندارد و افزود که عقب‌نشینی اسرائیل، بازگشت اسرا و آوارگان و بازسازی، اصول ملی ثابتی هستند که ما متعهد به اجرای آنها هستیم.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین از اتحادیه شهرداری‌های شقیف و بیمارستان دولتی نبیه بری بازدید کرد و ضمن تقدیر از کادر درمانی این بیمارستان، از ایستادگی آنان در شرایط دشوار قدردانی کرد.

رودولف هیکل نیز تأکید کرد که ارتش لبنان همواره در نبطیه و تمامی شهرک‌های آزادشده لبنان حضور دارد و ابراز امیدواری کرد که سایر مناطق نیز آزاد شوند.

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