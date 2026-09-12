به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای، اتهام هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان سعودی را رد کرد و ضمن انتقاد از موضع دولت عراق، آمادگی خود را برای مشارکت در هر کمیته تحقیق دولتی با هدف روشن شدن حقیقت اعلام کرد.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه، ضمن تبریک پیروزی‌های میدانی ملت یمن در برابر نیروهای سعودی و مزدوران آن، تأکید کرد: «اتهام‌هایی که به مقاومت عراقی درباره هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی سعودی در جمعه گذشته نسبت داده می‌شود، «افتخاری است که مدعی آن نیستیم»؛ و در همان حال، شگفتی خود را از شتاب‌زدگی دولت عراق در پذیرفتن این ادعاها، بدون تکیه بر شواهد معتبر یا تحقیقات ملموس، ابراز می‌کنیم.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «تکرار سیاست اتهام‌زنی و منحرف کردن توجه‌ها، چیزی جز تلاشی ناکام برای پوشاندن شکست‌های پیاپی نیروهای سعودی و ابزارهایش در برابر فرزندان سرافراز یمن نیست.»

مقاومت اسلامی عراق همچنین با تأکید دوباره بر موضع خود در حمایت از ملت یمن، اعلام کرد: «و در حالی که بار دیگر بر موضع ثابت مقاومت عراقی در حمایت از ملت مظلوم و محاصره‌شده یمن از سوی نظام سعودی از بیش از یک دهه پیش تأکید می‌کنیم، هشدار می‌دهیم از دنباله روی طرح‌های خبیث صهیونیستی-آمریکایی؛ طرح‌هایی که در پی کشاندن عراق به بحران‌هایی هستند که جز به دشمنانش خدمت نمی‌کنند.»

این گروه عراقی در پایان، بر آمادگی خود برای مشارکت در روند تحقیق درباره این حادثه تأکید کرد و گفت: «و در پایان، آمادگی خود را برای مشارکت در هر کمیته تحقیق دولتی با هدف پی بردن به حقیقت اعلام می‌کنیم، به جای دنباله‌روی از روایت‌های مشکوک.»

مقاومت اسلامی در عراق

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶

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