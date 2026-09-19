نقش صرافان شیعی در شبکه مالی ائمه معصومین(ع)؛ بخش سوم: خدمات مالی و کارکردهای اجتماعی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های پیشین [اینجا] و [اینجا]، جایگاه صرافان در تاریخ تشیع مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، نمونه‌هایی روایی از خدمات مالی صرافان به اهل‌بیت(ع) و شیعیان بررسی می‌شود. اگرچه بررسی همه موارد مرتبط با فعالیت صرافان شیعه در تاریخ تشیع در این نوشته امکان‌پذیر نیست، تلاش شده است با اشاره به برخی نمونه‌ها، تصویری اجمالی از نقش و تلاش‌های این گروه ارائه شود.

«مفضل بن عمر» از شخصیت‌های شناخته‌شده شیعه بود که در حرفه صرافی فعالیت داشت. «موسی بن بکر»، از یاران امام موسی کاظم(ع)، در روایتی که شیخ طوسی در کتاب «الفهرست» از او نقل کرده است، می‌گوید: «هیچ پولی به امام کاظم(ع) نمی‌رسید، مگر از طریق مفضل» («إلّا من ناحیة المفضّل»). این گزارش می‌تواند نشان‌دهنده جایگاه و گستره فعالیت مالی مفضل باشد. امام کاظم(ع) نیز این نقش را تقویت می‌کردند؛ چنان‌که در کتاب «رجال کشّی» آمده است که آن حضرت از مردم پول دریافت نمی‌کردند و به آنان می‌فرمودند اموال خود را به مفضل بسپارند.

بر اساس برخی روایات، از جمله روایتی که در «اصول کافی» آمده است، مفضل از سوی امام صادق(ع) اجازه داشت از اموال ایشان برای حل اختلافات مالی میان شیعیان استفاده کند و مانع از شکل‌گیری اختلاف و کدورت میان آنان شود.

در برخی منابع نیز شبکه مالی مرتبط با امام موسی کاظم(ع) چنان گسترده توصیف شده است که به هارون گفته می‌شد: «به اندازه خراج یک سال حکومت تو، به مدینه، یعنی نزد امام کاظم(ع)، فرستاده می‌شود.» با توجه به گستردگی این مبادلات مالی، صرافان و افراد مورد اعتماد در دریافت، انتقال و مدیریت این اموال می‌توانستند نقش مهمی ایفا کنند.

در همین دوره، با حمایت مالی امام، کاروانی پنهانی از شیعیان به حج اعزام شد که مدیریت آن را «علی بن یقطین» برعهده داشت. تأمین و انتقال منابع مالی مورد نیاز چنین فعالیت‌هایی نیز به سازوکارهای مالی و افراد مورد اعتماد وابسته بود.

از سوی دیگر، حجم اموالی که در اختیار امامان یا وکلای آنان قرار داشت، به اندازه‌ای بود که در برخی مقاطع، طمع در این اموال به یکی از عوامل انحراف گروه‌هایی از شیعیان پس از شهادت امامان تبدیل شد. این مسئله در مواردی به شکل‌گیری جریان‌هایی انجامید که به دلیل خیانت یا سوءاستفاده مالی، از سوی جامعه شیعی طرد و مورد لعن قرار گرفتند.

در مجموع، فعالیت‌های مالی ائمه(ع) در چارچوب شبکه وکالت و نقش افراد مورد اعتماد در این شبکه، از موضوعاتی است که در پژوهش‌های مربوط به تاریخ اقتصادی تشیع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این موضوع، به‌ویژه با تمرکز بر نقش صرافان و واسطه‌های مالی، نیازمند مطالعه‌ای گسترده‌تر از ظرفیت این نوشته است.

با این حال، می‌توان به اجمال گفت که یکی از وظایف مهم شبکه وکالت، جمع‌آوری و انتقال اموال متعلق به امام، از جمله خمس، زکات و هدایا، و رساندن آن به امام یا نمایندگان ایشان بود. در چنین ساختاری، افراد مورد اعتماد و فعالان حوزه مبادلات مالی می‌توانستند در دریافت، تبدیل، انتقال و مدیریت این اموال نقش مهمی داشته باشند.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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