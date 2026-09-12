به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید عبدالله حسینی، رئیس مرکز اسلامی آفریقا و شاعر خوش‌ذوق، در جدیدترین سروده خود با عنوان «بوی اویس»، ضمن به تصویر کشیدن شجاعت و فتوحات رزمندگان یمنی در دریای سرخ و خلیج عدن، پیوند مقاومت یمن با آرمان آزادی قدس، انتظار فرج و استکبارستیزی امت اسلام را در قالبی حماسی به نظم درآورده است.

بوی اویس؛ برای یمانی‌ها

"فتح" با ماست "کسر" با دشمن

بمب ما را تکان نخواهد داد

یای "موسی" همیشه یکسان است

تن به "اِعراب" تان نخواهد داد

داس داران زنجد آمده اند

در زمین خون یاسمن جاریست

آشکارا زمکر آل یهود

خون یحیی است کز یمن جاریست

باکی از مرگ نیست. در این راه

پیش عشاق مرگ مقهور است

جز شهادت مباد قسمت ما

مرگ از آستان ما دور است

روز پیروزی یمانی ها

گر چه خالیست جای خامنه ای

سر فرزند او سلامت باد

بر تن او عبای خامنه ای

از یمن تا سواحل بیروت

از تونلهای غزه تا تهران

مجتبی وارث لوای علی

می‌دهد ذوالفقار او فرمان

تو اشارت کنی به سمت حجاز

شاه پیر سعود خواهد مرد

پرچم این رژیم جایر را

باخود این تند باد خواهد برد

رهبرم در جهاد لب تر کن

تر کنم تا که خاک را با خون

چارده قرن میکشم آقا

انتظار نبرد با صهیون

یمن از سلطه سعود آزاد

باب مندب بدست انصار است

مقصد بعدی یمن مکه است

خاندان سعود بر دار است

رهبرم گوشه جبین خم کن

تا کنم جان خویش قربانی

چفیه بر دوش ودست بر ماشه

این همه قاسم سلیمانی

آشکارا هلال روشن را

در افق کرده ایم "استهلال"

لشکر فاتح خمینی را

فتح قدس است "منتهی آلامال"

سید عبدالله حسینی

............

پایان پیام