به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفتگو با خبرنگار ابنا از برگزاری وبینار بین‌المللی «سیدالکریم(ع)؛ جهاد در عرصه اختناق و راهبرد صیانت از هویت شیعی» خبر داد.

وی اظهار کرد: این وبینار با همت اعتاب مقدسه ایرانی اسلامی و اداره ارتباطات بین‌الملل حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با حضور مبلغان و استادان بین‌المللی برگزار می‌شود.

محمدبیگی افزود: در این وبینار، موضوع «سیدالکریم(ع)؛ جهاد در عرصه اختناق و راهبرد صیانت از هویت شیعی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سخنرانان از ابعاد مختلف نقش و جایگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در دوران اختناق و تلاش برای صیانت از هویت شیعی سخن خواهند گفت.

وی ادامه داد: پروفسور نوالدین بولحیه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادیان از الجزایر، دکتر فاطمه ابراهیم از لبنان و دکتر زهره منصوری از ایران، سخنرانان این وبینار بین‌المللی هستند.

مدیر ارتباطات حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: دبیری این وبینار نیز بر عهده دکتر امینه سلیمانی است.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: این وبینار روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه، ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد و جمعی از مبلغان و استادان بین‌المللی در آن حضور خواهند داشت.

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