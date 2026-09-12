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عمار حکیم از ادغام نیروهای ایزدی در ساختار امنیتی عراق استقبال کرد

۲۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱
کد مطلب: 1864580
عمار حکیم از ادغام نیروهای ایزدی در ساختار امنیتی عراق استقبال کرد

رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق از اقدام مهم دولت برای ادغام نیروهای ایزدی در ساختار امنیتی کشور و انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی استقبال کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   سید عمار حکیم روز شنبه گفت: از اقدام مهم دولت در زمینه ادغام نیروهای ایزدی در منظومه امنیتی کشور و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی استقبال می‌کنیم؛ اقدامی که ضمن حفظ کرامت نیروها و ارج نهادن به فداکاری‌های آنان، امنیت و ثبات سنجار را تقویت می‌کند.

وی از همه نیروها و گروه‌ها خواست با این اقدام با رویکردی مثبت برخورد کرده و با روحیه‌ای ملی در آن مشارکت کنند.

عمار حکیم تأکید کرد: ساختن دولتی قدرتمند و برخوردار از نهادهای امنیتی یکپارچه، تضمین واقعی برای حمایت از همه و حفظ حقوق آنان است.

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