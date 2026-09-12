عمار حکیم از ادغام نیروهای ایزدی در ساختار امنیتی عراق استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم روز شنبه گفت: از اقدام مهم دولت در زمینه ادغام نیروهای ایزدی در منظومه امنیتی کشور و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی استقبال می‌کنیم؛ اقدامی که ضمن حفظ کرامت نیروها و ارج نهادن به فداکاری‌های آنان، امنیت و ثبات سنجار را تقویت می‌کند.

وی از همه نیروها و گروه‌ها خواست با این اقدام با رویکردی مثبت برخورد کرده و با روحیه‌ای ملی در آن مشارکت کنند.

عمار حکیم تأکید کرد: ساختن دولتی قدرتمند و برخوردار از نهادهای امنیتی یکپارچه، تضمین واقعی برای حمایت از همه و حفظ حقوق آنان است.

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