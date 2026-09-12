به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دور جدید مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی که قرار بود هفته آینده در رم برگزار شود، به دلیل مجموعه‌ای از ملاحظات و برنامه‌های سیاسی و دیپلماتیک به تعویق افتاد و مقرر شد به‌جای آن، دیداری میان سفیران دو طرف در واشنگتن برگزار شود؛ اقدامی که نشان می‌دهد مسیر مذاکرات همچنان تحت مدیریت و میانجیگری آمریکا دنبال می‌شود.

بر اساس اعلام یک مقام ارشد آمریکایی، دیدار سفیران لبنان و رژیم صهیونیستی در وزارت خارجه آمریکا با هدف بررسی تحولات اخیر و ادامه اجرای «توافق چارچوب» برگزار خواهد شد.

این مقام آمریکایی همچنین اعلام کرده است که دور رسمی بعدی مذاکرات میان دو طرف در ماه اکتبر در رم برگزار می‌شود.

به گفته منابع مطلع، برگزاری مناسبت‌های یهودی، کنفرانس حمایت از ارتش لبنان که قرار است هفته آینده در پاریس برگزار شود و همچنین آمادگی‌ها برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل، امکان حضور مقام‌های طرف‌های مذاکره‌کننده در رم را در موعد مقرر فراهم نکرده است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر با تمرکز بر اجرای توافق چارچوب و مسائل مرتبط با وضعیت امنیتی دو طرف ادامه داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آمریکا همچنان تلاش دارد روند گفت‌وگوها میان بیروت و تل‌آویو را در چارچوبی دیپلماتیک مدیریت و پیگیری کند.

برگزاری نشست سفیران دو طرف در واشنگتن، هرچند جایگزین دور رسمی مذاکرات در رم شده است، اما نشان می‌دهد کانال ارتباطی میان لبنان و رژیم صهیونیستی در مقطع کنونی همچنان فعال است.

با این حال، دور رسمی مذاکرات به اکتبر موکول شده و باید دید تحولات میدانی و سیاسی منطقه در هفته‌های آینده چه تأثیری بر این روند خواهد گذاشت.

در همین حال، تعویق مذاکرات رم در شرایطی صورت می‌گیرد که تحولات امنیتی منطقه و مسائل مرتبط با مرزهای لبنان و رژیم صهیونیستی همچنان بر فضای سیاسی حاکم است.

از این رو، نشست آتی در واشنگتن می‌تواند برای ارزیابی آخرین تحولات و آماده‌سازی زمینه دور بعدی مذاکرات در رم اهمیت داشته باشد.

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