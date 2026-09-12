به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در دالاس در شرایطی به صحنه طرح شعارهای خشونت‌آمیز علیه سه سیاستمدار دموکرات تبدیل شد که تد کروز در سخنرانی خود مدعی بود جریان چپ آمریکا عامل تشدید خشونت سیاسی است.

کروز در جریان حمله لفظی به زهران ممدانی، عبدالرحمن السید و جیمز تالاریکو، با واکنش حاضران و تکرار شعار «باید به او شلیک کرد» مواجه شد، اما به این شعارها پاسخ نداد.

کروز ابتدا با اشاره به مواضع سیاسی ممدانی، شهردار نیویورک، درباره مالکیت کارگران بر ابزار تولید، از او انتقاد کرد و پس از طرح این اظهارات، یکی از حاضران فریاد زد «باید به او شلیک کرد».

کروز بدون واکنش به این شعار، سخنان خود را ادامه داد و سپس به عبدالرحمن السید، نامزد دموکرات مجلس سنا از ایالت میشیگان، پرداخت و با اشاره به اظهارنظر قدیمی او درباره تعهد به شریعت اسلامی، بار دیگر با همین شعار مواجه شد.

السید پیش‌تر توضیح داده است که هیچ برنامه‌ای برای تحمیل شریعت اسلامی به دیگران ندارد و تأکید کرده است که آمریکا باید کشوری باشد که همه افراد در آن از آزادی عمل به دین خود برخوردار باشند.

با این حال، در جریان سخنرانی کروز، اظهارات گذشته او دستمایه حمله سیاسی قرار گرفت و شعار خشونت‌آمیز علیه وی برای دومین بار از سوی یکی از حاضران تکرار شد.

کروز در ادامه جیمز تالاریکو، نماینده دموکرات تگزاس و نامزد مجلس سنا، را هدف انتقاد قرار داد و مواضع گذشته او درباره سرمایه‌داری و تغییرات اقلیمی را مطرح کرد.

پس از آن نیز برای سومین بار شعار «باید به او شلیک کرد» در سالن شنیده شد؛ شعاری که کروز بار دیگر نسبت به آن واکنش نشان نداد.

این سخنان در آستانه بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر و نخستین سالگرد ترور چارلی کرک، فعال راست‌گرای آمریکایی، مطرح شد. کروز در سخنرانی خود مدعی شد «نفرت» عامل حملات ۱۱ سپتامبر، ترور کرک و تلاش‌ها برای ترور دونالد ترامپ بوده و ادعا کرد این نفرت در حزب دموکرات در حال گسترش است.

وی همچنین از شکل‌گیری آنچه «ائتلاف خطرناک سرخ‌ها و سبزها» شامل کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان خواند، سخن گفت و ممدانی را به‌دلیل پیشینه سیاسی و دین اسلام هدف انتقاد قرار داد.

عبدالرحمن السید در واکنش به شعارهای خشونت‌آمیز گفت شنیدن دعوت به خشونت او را ترسانده است. وی با اشاره به اینکه پدر دو دختر است، ابراز امیدواری کرد فرزندانش در شرایطی بزرگ شوند که پدرشان در کنار آنها باشد و هشدار داد عادی شدن دعوت به خشونت و ناتوانی در مقابله با چنین ادبیاتی، به یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده سیاست آمریکا تبدیل شده است.

السید تأکید کرد دموکراسی باید امکان حل مسالمت‌آمیز اختلافات را فراهم کند و چنین دعوت‌هایی به خشونت باید همه را نگران کند.

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