به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ روز شنبه در جریان حضور در دوبلین، در جمع خبرنگاران درباره زمان پایان جنگ ایران گفت که انتظار دارد این جنگ «خیلی زود» و احتمالاً پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا پایان یابد؛ انتخاباتی که قرار است نوامبر آینده برگزار شود.

ترامپ مدعی شد ایران تلاش می‌کند تا حد امکان جنگ را طولانی کند تا بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد.

او گفت: «آنها تلاش می‌کنند تا جای ممکن مقاومت کنند تا انتخابات را پیچیده کنند، اما فکر می‌کنم مردم از این موضوع آگاه هستند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ، پیش‌بینی کرد که پس از پایان درگیری‌ها، قیمت نفت به‌شدت سقوط خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که جنگ و تحولات امنیتی منطقه، بازار انرژی و مسیرهای انتقال نفت و کالا را با نگرانی‌های فزاینده مواجه کرده است.

ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات یمن و درگیری‌ها با نیروهای انصارالله اشاره کرد و مدعی شد انصارالله از آمریکا خواسته است در این درگیری‌ها مداخله نکند.

وی گفت: «ما گفت‌وگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتند و آنها نمی‌خواهند با ما بجنگند» و افزود که این گروه نمی‌خواهد آمریکا به آن حمله کند.

این اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که وی از یک سو پایان جنگ ایران را به بازه زمانی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مرتبط کرده و از سوی دیگر، تحولات یمن و باب‌المندب را نیز بخشی از معادلات منطقه‌ای دانسته است؛ مسیری راهبردی که هرگونه ناامنی در آن می‌تواند بر حمل‌ونقل دریایی و بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد.

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