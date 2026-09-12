به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «میدل ایست آی» به نقل از منابع دولتی انگلیس گزارش داد که لندن قصد دارد دامنه ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی را گسترش دهد و علاوه بر شهرک‌های واقع در اراضی فلسطینی اشغالی، تجارت با شهرک‌های صهیونیستی در قدس شرقی و بلندی‌های جولان سوریه را نیز ممنوع کند.

بر اساس این گزارش، تصمیم جدید دولت انگلیس پس از افزایش فشارها و درخواست‌های گروه‌ها و کارزارهای حامی فلسطین اتخاذ شده است.

این اقدام قرار است طی یک دوره شش تا ۹ ماهه اجرایی شود و محدودیت‌های تجاری جدیدی را علیه شهرک‌های صهیونیستی اعمال کند.

این تصمیم چند روز پس از آن اعلام می‌شود که ۱۲ کشور از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا و کانادا در بیانیه‌ای مشترک از ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی احداث‌شده در اراضی فلسطینی اشغالی خبر دادند؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بر رژیم صهیونیستی در پی ادامه سیاست شهرک‌سازی است.

رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری رود اردن از جمله قدس شرقی را در اشغال دارد و جامعه بین‌المللی شهرک‌های این رژیم در اراضی فلسطینی اشغالی را بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی می‌داند.

با این حال، تل‌آویو طی دهه‌های گذشته به گسترش شهرک‌سازی در این مناطق ادامه داده است.

همزمان با ادامه جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳، حملات این رژیم علیه فلسطینیان در کرانه باختری نیز تشدید شده و خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان افزایش یافته است.

گزارش‌ها درباره گسترش ممنوعیت تجاری انگلیس همچنین در شرایطی منتشر شده است که شهرک‌سازی صهیونیستی در جولان سوریه نیز ادامه دارد؛ منطقه‌ای که از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد و الحاق آن از سوی تل‌آویو، برخلاف موضع جامعه بین‌المللی، به رسمیت شناخته نشده است.

بر این اساس، گسترش دامنه ممنوعیت تجارت از اراضی فلسطینی اشغالی به قدس شرقی و جولان، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر سیاست شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که جنگ غزه و تحولات کرانه باختری، انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های تل‌آویو را افزایش داده است.

............

پایان پیام