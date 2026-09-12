جوزف عون: مذاکره جدیدی با اسرائیل نداریم؛ خروج اشغالگران و بازسازی، مطالبات ملی لبنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز شنبه در جریان سفری از پیش اعلام‌نشده به جنوب این کشور، درباره موضع بیروت در قبال رژیم صهیونیستی گفت که در شرایط کنونی مذاکره جدیدی با این رژیم انجام نخواهد شد.

عون در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد: «در حال حاضر مذاکره جدیدی با اسرائیل نداریم» و افزود که «خروج اسرائیل، بازگشت اسرا و آوارگان و بازسازی» از اصول و مطالبات ملی لبنان است که این کشور بر اجرای آنها متعهد است.

این موضع رئیس‌جمهور لبنان در شرایطی مطرح شده است که مناطق مختلف جنوب این کشور همچنان با پیامدهای حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی مواجه هستند و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بازگشت ساکنان به مناطق خود به یکی از مهم‌ترین مطالبات لبنان تبدیل شده است.

جوزف عون در جریان سفر خود از مناطق و ساختمان‌های آسیب‌دیده در حملات رژیم صهیونیستی بازدید کرد و در دیدار با مسئولان و مردم منطقه در جریان مطالبات آنان قرار گرفت.

اهالی بر ضرورت تأمین امنیت، تقویت حضور دولت و نهادهای رسمی، بازگشت ادارات دولتی به فعالیت و حمایت از بخش‌های آموزشی و خدماتی تأکید کردند.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین با حضور در بیمارستان دولتی نبیه بری، از کادر درمان به دلیل ادامه فعالیت در شرایط دشوار و ارائه خدمات پزشکی به مردم قدردانی کرد و بر اهمیت تداوم خدمات عمومی در مناطق آسیب‌دیده تأکید داشت.

رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، نیز بر تداوم حضور ارتش در مناطق جنوبی تأکید کرد و گفت نیروهای ارتش در نبطیه و دیگر مناطق آزادشده لبنان حضور دارند. وی ابراز امیدواری کرد سایر مناطق نیز آزاد شوند تا ارتش بتواند در آنها مستقر شود.

اظهارات جوزف عون نشان می‌دهد که بیروت در شرایط کنونی، خروج نیروهای رژیم صهیونیستی، بازگشت اسرا و آوارگان و آغاز روند بازسازی را در شمار مطالبات اصلی خود قرار داده و دست‌کم در مقطع فعلی، طرحی برای ورود به دور جدید مذاکرات با رژیم صهیونیستی ندارد.

..........

پایان پیام