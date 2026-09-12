به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان هجدهمین اجلاس سران «بریکس» در دهلی نو، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ضمن تبیین تحولات بنیادین در نظم جهانی، خواستار بازنگری اساسی در ساختار نهادهای بین‌المللی و پایان دادن به هژمونی تک‌قطبی شد.

پوتین در سخنرانی خود، با بیان اینکه دوران نظام‌های تک‌قطبی به پایان رسیده است، بر ضرورت مشارکت فعال‌تر کشورهای «جنوب جهانی» در معادلات قدرت تأکید کرد. وی با انتقاد از عملکرد فعلی نهادهای مالی و تجاری بین‌المللی، خواستار اصلاح فوری ساختار صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی شد تا با واقعیت‌های اقتصادی جهان امروز که به سمت بازارهای نوظهور در حرکت است، همخوانی داشته باشد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به ناکارآمدی نظام فعلی روابط بین‌الملل، تصریح کرد که اقدامات برخی دولت‌ها در دامن زدن به منازعات و ایجاد تنش‌های جدید، موجب فروپاشی ساختارهای همکاری جهانی شده است. وی بر لزوم توسعه عضویت در شورای امنیت سازمان ملل به نفع کشورهای در حال توسعه تأکید کرد و آن را گامی ضروری برای تضمین ثبات و صلح بین‌المللی دانست.

در این اجلاس که با حضور سران کشورهای عضو بریکس و مقامات بلندپایه از جمله رئیس‌جمهور ایران، نخست‌وزیر هند و رؤسای جمهور چین، مصر و آفریقای جنوبی برگزار شد، محورهای کلیدی همچون تقویت همکاری‌های اقتصادی، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، توسعه بانک توسعه جدید و بررسی بحران‌های منطقه‌ای از جمله تنش‌ها در خاورمیانه و امنیت مسیرهای دریایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

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