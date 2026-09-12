دیدار دوجانبۀ پزشکیان با ولیعهد امارات متحده عربی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسعود پزشکیان» که به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، با «خالد بن محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد امارات متحده عربی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور پزشکیان صبح جمعه به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس عازم هند شد.

پزشکیان در روز نخست این سفر، در نشست اصلی سران کشورهای بریکس، همایش اقتصادی و جلسه غیر علنی سران بریکس با موضوع حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چند جانبه گرایی، همچنین در جمع رهبران ادیان، نخبگان و بازرگانان هند سخنرانی کرد.



دیدار و گفت‌وگو با برخی سران و مقامات حاضر در این اجلاس، از دیگر برنامه‌های ‌رئیس‌جمهور در این سفر ۲ روزه است.

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