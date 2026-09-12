به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تنش میان انگلیس و رژیم صهیونیستی پس از تصمیم دولت لندن برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی کرانه باختری افزایش یافته است؛ تصمیمی که همزمان با بروز اختلال گسترده در روند پروازها و فعالیت فرودگاه‌های انگلیس، از جمله حوادثی مانند آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه هیترو، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

اندرو نیل در واکنش به این تحولات در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به همزمانی این دو رویداد، به‌طور کنایه‌آمیز نوشت: «تعطیل کردن فرودگاه‌ها به‌عنوان یکی از تحریم‌های اسرائیل علیه انگلیس». او توضیح نداده است که این اظهارنظر را باید ادعایی جدی دانست یا کنایه‌ای سیاسی، اما در ادامه نیز به فهرستی از اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی اسرائیل علیه لندن اشاره کرد.

نیل همچنین تأکید کرد که تصمیم انگلیس برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی، بیش از آنکه اقدامی اقتصادی و اساسی باشد، جنبه نمادین دارد؛ چرا که حجم تجارت مربوط به این شهرک‌ها بسیار محدود است و عمدتاً محصولاتی مانند خرما، آووکادو، برخی میوه‌ها و سبزیجات و مقدار محدودی شراب را شامل می‌شود.

این روزنامه‌نگار انگلیسی گفت پس از آنکه دولت لندن سازوکار تشخیص کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها از محصولات تولیدشده در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل را مشخص کند، تأثیر مستقیم این ممنوعیت بر تجارت محدود خواهد بود.

به گفته او، این تصمیم به خودی خود تغییر بنیادینی در روابط تجاری انگلیس و اسرائیل ایجاد نمی‌کند و حتی دیپلمات‌های انگلیسی به کشورهای دیگر اطمینان داده‌اند که این اقدام، تحریمی گسترده علیه اسرائیل نیست.

نیل با اشاره به واکنش‌ها به این تصمیم افزود که دولت اسرائیل از اقدام لندن به‌شدت ناراضی است، اما این مسئله در تل‌آویو ظاهراً به موضوع اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل نشده است.

وی در مقابل، از دیدگاه فعالان حامی فلسطین نیز این اقدام را بسیار محدود و دیرهنگام توصیف کرد و گفت دونالد ترامپ نیز تاکنون واکنش قابل توجهی به تصمیم دولت آندی برنهام نشان نداده است.

این چهره رسانه‌ای انگلیس همچنین معتقد است اقدام دولت برنهام و وزیر خارجه این کشور، اد میلیبند، تا حدی با ملاحظات داخلی و سیاسی حزب کارگر ارتباط دارد و بیش از آنکه تغییری اساسی در سیاست انگلیس ایجاد کند، می‌تواند جنبه نمایشی داشته باشد.

او حتی تأکید کرد که بهتر بود لندن تا برگزاری انتخابات عمومی اسرائیل در پایان ماه آینده صبر می‌کرد تا مشخص شود آیا تغییر احتمالی دولت در تل‌آویو می‌تواند بر سیاست‌های شهرک‌سازی اثر بگذارد یا خیر.

در همین حال، در فهرست اقداماتی که به‌عنوان اقدامات تلافی‌جویانه اسرائیل علیه انگلیس مطرح شده، مواردی همچون تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس، کنار گذاشتن نمایندگان انگلیس از مرکز حمایت بین‌المللی از غزه در کریات گات، توقف فعالیت‌های انگلیس برای آموزش نیروهای تشکیلات خودگردان در کرانه باختری و ممنوعیت ورود ۱۲ نماینده پارلمان انگلیس و شماری از فعالان مخالف اسرائیل به سرزمین‌های اشغالی ذکر شده است.

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