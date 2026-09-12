به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه جشنواره ابوذر سازمان بسیج رسانه از برگزاری کارگاه آموزشی «خبرنگاری هوشمند؛ کاربرد عملی هوش مصنوعی در تحریریه» خبر داد؛ کارگاهی که با تمرکز بر استفاده کاربردی از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایند تولید، تحلیل و راستی‌آزمایی محتوای رسانه‌ای برگزار خواهد شد.

در این کارگاه، موضوع «مهندسی پرامپت و تحریریه هوشمند متنی» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرکت‌کنندگان با شیوه استفاده هدفمند از هوش مصنوعی برای تولید و پردازش محتوای متنی در محیط تحریریه آشنا خواهند شد.

آشنایی با ابزارهای چندرسانه‌ای هوشمند، از دیگر سرفصل‌های این دوره آموزشی است و در این بخش، ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تولید و پردازش محتوای چندرسانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین «تحلیل داده و گزارش‌نویسی تحقیقی» از دیگر موضوعات این کارگاه است که با هدف ارتقای توانمندی خبرنگاران در استفاده از داده‌ها و ابزارهای هوشمند برای تولید گزارش‌های دقیق و تحقیقی ارائه خواهد شد.

بخش دیگری از این دوره به موضوع «راستی‌آزمایی (Fact-Checking) و مهار توهم هوش مصنوعی» اختصاص دارد. در این بخش، اهمیت بررسی صحت اطلاعات تولیدشده توسط ابزارهای هوش مصنوعی و شیوه مقابله با خطاها و اطلاعات نادرست مورد توجه قرار می‌گیرد.

این کارگاه همچنین دارای بخش عملی و سناریومحور خواهد بود تا شرکت‌کنندگان بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی و متناسب با نیازهای حرفه‌ای خبرنگاری به کار بگیرند.

کارگاه «خبرنگاری هوشمند» روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را به شناسه @resaneqom در پیام رسان ایتا ارسال کنند.

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