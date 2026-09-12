به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غالب ابوزینب، عضو شورای سیاسی حزب‌الله، گفت آنچه جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روی آن حساب باز کرده، این است که حملات اسرائیل موجب تضعیف مقاومت شود و محاصره جامعه مقاومت و جلوگیری از کمک‌رسانی به آن نیز باعث شود این جامعه در برابر مقاومت قرار گیرد و در نهایت مقاومت تسلیم شود.

ابوزینب در مراسم بزرگداشت شهید ابراهیم فضل غدار معروف به «ابوالفضل» که از سوی حزب‌الله در سالن مجتمع امام مهدی(عج) در شهرک الغازیه برگزار شد، اظهار کرد: رئیس‌جمهور و کسانی که با او هستند، مسئولیت هر قطره خونی که ریخته می‌شود، هر سنگی که ویران می‌شود و هر آنچه در لبنان رخ می‌دهد را بر عهده دارند.

وی افزود: آنها در کنار مسئولان سیاسی، هنگامی که در برابر اقدامات اسرائیل سکوت می‌کنند و تلاش دارند از اقدامات دشمن بهره‌برداری کنند، شریک و همدست در کشتار زنان، کودکان و جوانان هستند.

عضو شورای سیاسی حزب‌الله درباره تحولات فلسطین و ایران نیز گفت که منطقه در حال خارج شدن از کنترل اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌هاست و به همین دلیل دشمن بر شدت وحشیگری خود می‌افزاید و به تخریب روستاها روی آورده است، زیرا می‌داند که در نهایت از این مناطق عقب‌نشینی خواهد کرد.

وی افزود: اسرائیل می‌خواهد هزینه‌های سنگینی بر شهروند لبنانی تحمیل کند و تأکید کرد: این منطقه، همانند دیگر مناطق آسیب‌دیده، دوباره ساخته خواهد شد.

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