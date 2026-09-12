به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیاد شیعیان آمریکا» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به تشدید اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه نهادهای برجسته مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای شیعیان در کابل و بازداشت تعدادی از علما و نخبگان شیعه ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار شفاف‌سازی فوری وضعیت بازداشت‌شدگان و آزادی آنان شد.

بنیاد شیعیان آمریکا یادآور شد که حوزه علمیه «خاتم‌النبیین» در کابل، در سال ۲۰۰۷ میلادی توسط مرجع فقید شیعیان افغانستان، آیت‌الله شیخ محمد آصف محسنی تأسیس شد و شامل حوزه علمیه، دانشگاه خاتم‌النبیین و شبکه تلویزیونی تمدن است. این بنیاد ادعای طالبان مبنی بر دولتی بودن زمین‌های مجتمع را رد کرد و افزود که مسئولان حوزه اسناد مالکیت قانونی و خصوصی در اختیار دارند و این پرونده در محاکم قضایی در حال بررسی بوده است.

گفتنی است نیروهای طالبان هفتۀ پیش با محاصره مجتمع حوزه، مسئولان، اساتید و طلاب را مجبور به تخلیه ساختمان کردند. در جریان این اقدام، ۲۸ تن از مدرسان و طلاب بازداشت شدند که بنا به گفته حجت‌الاسلام محمدجواد محسنی، رئیس این مجتمع، با وجود آزادی چند نفر، همچنان ۲۴ نفر در بازداشت به سر می‌برند.

بازداشت بزرگان شیعه و محاصره شورای عالی شیعیان

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که به موازات تصرف حوزه علمیه، نیروهای طالبان نشست نمایندگان و بزرگان شیعه و هزاره را که برای گفتگو و حل‌وفصل این موضوع گرد هم آمده بودند، هدف قرار داده و تعدادی از شخصیت‌های برجسته از جمله «سید صوفی گردیزی»، «سید حسن شریف بلخابی» و «حسین سنگاردوست» را بازداشت کردند. همچنین در ۸ سپتامبر، نیروهای طالبان ساختمان دفتر «شورای عالی شیعیان افغانستان» را نیز به محاصره درآوردند.

ابراز نگرانی شدید از ناپدیدشدن شیخ محمدحسن محسنی

بنیاد شیعیان آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از بازداشت «شیخ محمدحسن محسنی»، فرزند ارشد و جانشین آیت‌الله آصف محسنی، اعلام کرد که وی در نزدیکی منزلش در کابل توسط نیروهای طالبان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این بنیاد تأکید کرد که هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت سلامت و علت بازداشت وی در دست نیست و مقامات طالبان مستقیماً مسئول حفظ جان و سلامت او هستند.

مطالبات بنیاد شیعیان آمریکا از مراجع بین‌المللی

بنیاد شیعیان آمریکا در پایان بیانیه خود تصریح کرد که این تحولات فراتر از یک مناقشه ملکی است و نشان‌دهنده تلاشی سازمان‌یافته برای محدودسازی آزادی‌های مذهبی و اعمال فشار بر جامعه شیعه افغانستان است. این بنیاد از دولت ایالات متحده، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر خواست تا اقدامات زیر را به صورت فوری پیگیری کنند:

۱. افشای فوری و شفاف محل نگهداری و وضعیت جسمانی شیخ محمدحسن محسنی و سایر بازداشت‌شدگان.

۲. ارائه توضیحات حقوقی شفاف درباره دلایل بازداشت‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی فوری خانواده‌ها و وکلا به بازداشت‌شدگان.

۳. آزادی بی‌قید و شرط تمامی طلاب، اساتید و چهره‌های مذهبی که بدون توجیه قانونی بازداشت شده‌اند.

۴. اعمال نظارت بین‌المللی بر روند تصرف نهادهای مذهبی و آموزشی شیعیان برای تضمین حفظ حقوق و آزادی‌های دینی اقلیت‌ها در افغانستان.

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