با دستور علی الزیدی عراق سه گذرگاه مرزی را پس از حملات پهپادی به عربستان بست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ القدس العربی می نویسد: مقامات عراقی روز شنبه اعلام کردند سه گذرگاه مرزی این کشور در چارچوب اقدامات امنیتی و اطلاعاتی پس از حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان بسته شده است.

این حمله روز پنجشنبه خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان را هدف قرار داد و ریاض و بغداد مدعی شده‌اند که پهپادهای مهاجم از خاک عراق به پرواز درآمده‌اند.

با این حال، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مقاومت عراق نیز ضمن رد هرگونه نقش در این حمله، نسبت به شتاب‌زدگی دولت عراق در پذیرش روایت‌های مطرح‌شده بدون ارائه شواهد معتبر یا انجام تحقیقات ملموس ابراز تعجب کرده است.

بسته‌شدن شلمچه، شیب(چذابه) و مندلی(سومار)

یک منبع امنیتی و یک مقام دولتی عراق اعلام کردند سه گذرگاه شلمچه در استان بصره، شیب در استان میسان (چذابه) و مندلی در استان دیاله (سومار) بسته شده‌اند.

منبع امنیتی عراق گفت این تصمیم در چارچوب یک تلاش اطلاعاتی برای شناسایی عاملان حمله، جلوگیری از فرار آنان و ممانعت از قاچاق یا انتقال پهپادها از طریق این گذرگاه‌ها اتخاذ شده است.

هسته رسانه‌ای امنیتی دولت عراق نیز از آغاز «بازسازماندهی اداری و امنیتی» در چند گذرگاه مرزی و تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی برای شناسایی «نقض‌ها و تخلفات» در این گذرگاه‌ها خبر داد.

با این حال، سایر گذرگاه‌های مرزی عراق همچنان باز هستند و بعداً اعلام شد مسافرانی که برای ساعت‌ها در دو گذرگاه گرفتار شده بودند، اجازه عبور پیدا کرده‌اند.

این اقدامات پس از آن صورت گرفت که دولت عراق حمله به عربستان را محکوم کرد.

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، همچنین پس از اعلام تأیید منشأ حملات از استان میسان، فرمانده عملیات میسان و فرمانده پلیس این استان را از سمت‌های خود برکنار کرد و دستور تشکیل شورای تحقیق درباره فرماندهی عملیات میسان و ساختار امنیتی مشترک مسئول هماهنگی نیروها در جنوب عراق را صادر کرد.

عربستان فعلاً از پاسخ نظامی خودداری کرد

عربستان روز جمعه اعلام کرد فعالیت خط لوله انتقال نفت از مناطق شرقی این کشور به سواحل غربی را پس از هدف قرار گرفتن آن با پهپاد متوقف کرده است.

وزارت خارجه عربستان نیز اعلام کرد که به درخواست نخست‌وزیر عراق و برای فراهم شدن فرصت جهت اقدام دولت بغداد علیه حملات برخاسته از خاک عراق، در این مرحله از پاسخ متقابل خودداری کرده و از تلاش‌های دولت عراق حمایت می‌کند.

در همین حال، گروه‌های عضو «مقاومت اسلامی عراق» بار دیگر هرگونه دخالت در حمله اخیر را رد کردند و در بیانیه‌ای اعلام کردند: «اتهام‌های مطرح‌شده علیه مقاومت عراق درباره هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان، افتخاری است که آن را ادعا نمی‌کنیم.»

این گروه‌ها همچنین ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با هر کمیته تحقیق دولتی برای روشن شدن واقعیت، نسبت به کشیده شدن عراق به بحران‌های منطقه‌ای هشدار دادند.

دولت عراق در هفته‌های اخیر بارها بر مخالفت خود با استفاده از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرده و بر انحصار سلاح در اختیار دولت پافشاری کرده است.

این مسئله در شرایطی دنبال می‌شود که بغداد تحت فشار فزاینده آمریکا برای خلع سلاح گروه‌های مسلح قرار دارد و مخالفت برخی گروه‌ها با کنار گذاشتن سلاح، به افزایش تنش‌های داخلی در عراق منجر شده است.

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