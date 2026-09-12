به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زلمی خلیل‌زاد، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، سفیر سابق در افغانستان و عراق و نماینده ویژه روند صلح افغانستان، در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره انگلیسی به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اظهار داشت که برخی تصمیم‌های واشنگتن پس از این حملات اشتباه بوده است.

خلیل‌زاد که در زمان این حملات مدیر ارشد شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش بود، گفت فضای خشم و ترس پس از آن رویدادها به تصمیم‌های شتاب‌زده منجر شد.

او تصریح کرد: «باید خود را در شرایط آن زمان قرار دهید. ما بسیار عصبانی بودیم و نگران بودیم که حملات دیگری برنامه‌ریزی شده باشد و سلول‌های خفته وجود داشته باشد.»

وی یکی از اشتباهات را عدم مذاکره با طالبان در اوایل جنگ افغانستان دانست و افزود: «یکی از اندیشه‌هایی که مطرح شده این است که باید با طالبان مذاکره می‌کردیم یا آن‌ها را در روند سیاسی افغانستان مشارکت می‌دادیم. اگر این اتفاق می‌افتاد خوب بود.» به گفته او، خشم پس از حملات و جایگاه آمریکا به‌عنوان ابرقدرت جهانی مانع این کار شد.

خلیل‌زاد در مورد جنگ عراق نیز اطلاعات و تحلیل‌های آن زمان را مشکل‌دار خواند و تأکید کرد: «بدون ۱۱ سپتامبر، فکر نمی‌کنم به عراق حمله می‌کردیم.»

او ضمن دفاع از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ تأکید کرد که جنگ می‌توانست به‌طور نامحدود ادامه یابد، در حالی که تهدید تروریستی اصلی تضعیف شده بود.

خلیل‌زاد در ارزیابی روابط جدید با طالبان پس از بازگشت آن‌ها به قدرت گفت: «فکر می‌کنم طالبان، به‌طور شگفت‌آوری، از نظر مبارزه با تروریسم برای منافع ایالات متحده خوب عمل کرده‌اند.»

او این عملکرد را غیرمنتظره توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که علی‌رغم دشمنی قبلی، رویکرد کنونی طالبان در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی علیه آمریکا به نفع واشنگتن تمام شده است.

خلیل‌زاد افزود که آمریکا نباید اجازه دهد افغانستان دوباره به پایگاه گروه‌های ضدآمریکایی تبدیل شود و توسعه اقتصادی و بهره‌برداری از منابع طبیعی این کشور می‌تواند در جلوگیری از چنین وضعیتی مؤثر باشد.

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