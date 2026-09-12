اقلیم کردستان از تحقیقات بغداد درباره حمله به عربستان حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست اقلیم کردستان عراق روز شنبه با صدور بیانیه‌ای حملات انجام‌شده علیه خطوط لوله نفت عربستان سعودی را محکوم و بر همبستگی کامل با ریاض و اهمیت حفظ امنیت و ثبات این کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است که اقلیم کردستان از اقدامات دولت فدرال عراق برای تحقیق درباره این حملات، شناسایی مسئولان آن و برخورد با عاملان حمایت می‌کند.

ریاست اقلیم کردستان همچنین تأکید کرد که خاک عراق نباید به نقطه‌ای برای تهدید یا حمله علیه کشورهای همسایه تبدیل شود و احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و تکیه بر گفت‌وگو و همکاری را بهترین راه برای حفاظت از امنیت و ثبات عراق و تقویت امنیت منطقه دانست.

این موضع در شرایطی اعلام شده است که بغداد پس از حمله پهپادی به خط لوله انتقال نفت عربستان، تحقیقات امنیتی درباره منشأ این حمله را آغاز کرده و برخی اقدامات امنیتی و اداری را در شماری از گذرگاه‌های مرزی خود به اجرا گذاشته است.

دولت عراق پیشتر نیز بر مخالفت با استفاده از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرده و بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار دولت تأکید داشته است.

در مقابل، گروه‌های عضو «مقاومت اسلامی عراق» هرگونه نقش در حمله اخیر به عربستان را رد کرده و نسبت به پذیرش اتهامات بدون ارائه شواهد و انجام تحقیقات هشدار داده‌اند.

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