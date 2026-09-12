به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، روز شنبه در بیانیه‌ای حملات اخیر علیه عربستان سعودی را به‌شدت محکوم کرد و بر مخالفت بغداد با استفاده از خاک و حریم هوایی این کشور برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از حاکمیت عراق و حفظ روابط این کشور با محیط منطقه‌ای بر عهده دولت و نهادهای قانون اساسی است، گفت عراق استفاده از سرزمین یا آسمان خود به‌عنوان سکوی حمله به کشورهای همجوار را نمی‌پذیرد.

رئیس‌جمهور عراق همچنین حمایت خود را از اقدامات دولت پس از حملات اخیر اعلام کرد و خواستار ادامه تحقیقات و اتخاذ تمامی اقدامات قانونی علیه هر فردی شد که نقش یا مسئولیت او در این حملات اثبات شود.

آمیدی تأکید کرد که برخورد قانونی با عاملان احتمالی باید به گونه‌ای باشد که از تکرار چنین حملاتی جلوگیری شود و امنیت عراق و کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار ندهد.

رئیس‌جمهور عراق در بخش دیگری از این بیانیه، بر اهمیت روابط بغداد با عربستان سعودی و سایر کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت عراق خواهان تحکیم امنیت و ثبات منطقه و حفاظت از منافع ملت‌های منطقه است و اجازه نمی‌دهد اقداماتی که می‌تواند این روابط یا امنیت و ثبات عراق را تهدید کند، ادامه یابد.

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