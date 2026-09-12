به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری همایش ملی «تنظیم‌گری فضای مجازی» پیش از ظهر امروز با حضور دکتر حسین بابایی‌مجرد، رئیس اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر علمی همایش، و محمود کولیوند، دبیر اجرایی همایش، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

دکتر حسین بابایی‌مجرد در این نشست اظهار داشت: مرکز فضای مجازی سال‌ها پیش در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشکیل شد و نزدیک به دو سال است که در این عرصه فعالیت می‌کند. برنامه ما این بود که همایش خیلی پیش از این برگزار شود و در همین راستا با نهاد ریاست‌جمهوری در زمان شهید رئیسی گفت‌وگوهایی انجام گرفت، اما به هر حال این امر محقق نشد. پس از آن نیز با آقای پزشکیان تعاملاتی انجام شد، اما شرایط کشور اجازه ادامه روند گفت‌وگوها و برگزاری همایش را نداد.

دبیر علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی گفت: مقدمات این همایش از جمله برپایی نشست‌های تخصصی و اقدامات مرتبط، پیش از این انجام شده و چندین تألیف نیز در رابطه با تنظیم‌گری فضای مجازی آماده شده است. به عبارت دیگر، این همایش در واقع آیین اختتامیه برنامه‌ها و فعالیت‌های صورت‌گرفته در این زمینه است که چهارشنبه ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور حجت‌الاسلام خسروپناه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عبدالحسین کلانتری، رئیس پیشین پژوهشگاه فضای مجازی، در این همایش تصریح کرد: بعضاً همایش‌ها چندین هدف را دنبال می‌کنند که از جمله آنها درگیر کردن ذهن مخاطب با موضوع و مماس کردن آن با فضای جامعه است و بخشی از اهداف این همایش نیز همین مسئله را تشکیل می‌دهد.

بابایی‌مجرد افزود: امروز موضوع تنظیم‌گری فضای مجازی یک موضوع داغ است که گاهی به بحث فیلترینگ و مواردی از این دست تنزل پیدا می‌کند، اما همچنان به عنوان یک مسئله مهم در دستور کار پژوهشگاه قرار دارد.

دبیر علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی خاطرنشان کرد: تنظیم‌گری یک موضوع نوین است. ما تألیفات داخلی محدودی در این زمینه داریم، هرچند ترجمه‌ها در این حوزه فراوان است، اما اینکه نهادهای علمی ما به شکل تخصصی به این موضوع پرداخته باشند، بسیار محدود و کم بوده است.

وی گفت: برخی افراد هر کاری را که دولت انجام می‌دهد، تنظیم‌گری تلقی می‌کنند، اما می‌توان گفت کار معرفتی چندانی در این عرصه وجود ندارد. تنظیم‌گری یکپارچه و منظم در سطح کشور نداریم و این مسئله هم در فضای علمی و معرفتی و هم در فضای سیاستی کشور روشن است.

بابایی‌مجرد با بیان اینکه این همایش به مثابه معبری برای گردهم آمدن اصحاب این حوزه و بهره‌مندی از نظرات یکدیگر است، اظهار داشت: به عبارت دیگر، این همایش پایان راه ما نیست، بلکه مقدمه‌ای برای برگزاری جلسات تخصصی است.

رئیس اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: نهادهای مختلفی در کشور در این حوزه مسئول و دخیل هستند و تنوع و اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی از نهادها مسئولیت سیاست‌گذاری راهبردی در این عرصه را بر عهده دارند، اما نوع ارتباط آنها با دیگر سازمان‌ها و مجموعه‌ها مشخص نیست.

وی تصریح کرد: باید به یک گفت‌وگوی مشترک بین نهادهای تنظیم‌گر برسیم و این همایش مقدمه‌ای در این زمینه است. به عبارت دیگر، رسیدن به یک اتفاق و انسجام فکری، نظری و بیانی در رابطه با فضای مجازی بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، از جمله اهداف جدی ماست تا بتوانیم به یک قانون فراگیر در بحث تنظیم‌گری برسیم.

در ادامه این نشست، محمود کولیوند، دبیر اجرایی همایش، با اشاره به تعریف هفت میز تخصصی و هفت موضوع برای این همایش گفت: تاکنون ۵۰ مقاله در رابطه با موضوع همایش به دست ما رسیده که از این تعداد، ۳۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است. مقالات برگزیده نیز پس از برگزاری همایش منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای ادامه دستاوردهای همایش، نشست‌هایی با افرادی که ارائه مقاله داشته‌اند برگزار می‌کنیم. همچنین هشت کتاب در رابطه با تنظیم‌گری فضای مجازی آماده شده است که در روز همایش از آنها رونمایی می‌شود.

کولیوند خاطرنشان کرد: میزگرد تخصصی اول همایش پیش از این برگزار شده و میزگرد تخصصی دوم نیز فردا برگزار می‌شود.



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