به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منتشرشده از سوی منابع بحرینی، کمیته‌ای که خود را سازمان‌دهنده این فراخوان معرفی کرده، در نخستین بیانیه خود اعلام کرده است که طرح برگزاری این حرکت در واکنش به شرایطی شکل گرفته که به ادعای این کمیته، با محدود شدن آزادی‌ها، دخالت در امور دینی و فشار بر علما و صاحبان دیدگاه‌های مختلف همراه بوده است.

این کمیته تأکید کرده است که حرکت موسوم به «انتفاضه یک ملت» با هدف مقابله با ظلم، به حاشیه راندن و آنچه «هدف قرار دادن سازمان‌یافته شیعیان» توصیف شده، شکل گرفته و خواستار حفظ کرامت، عدالت و آزادی شهروندان است.

در این بیانیه تصریح شده که این حرکت به معنای دعوت به آشوب یا خشونت نیست، بلکه بر اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولانه برای مطالبه حقوق تأکید دارد.

مطالبه توقف محدودیت‌های مذهبی و تبعیض

کمیته برگزارکننده از دولت بحرین خواسته است محدودیت‌ها علیه شعائر و فعالیت‌های دینی را متوقف کند، به آنچه «تبعیض طایفه‌ای سازمان‌یافته» علیه شیعیان خوانده شده پایان دهد و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و طردکننده را کنار بگذارد.

همچنین بر ضرورت تضمین برابری شهروندان در حقوق و وظایف و احترام به علما و روحانیون و پرهیز از برخورد با آنان به دلیل دیدگاه‌ها و مواضعشان تأکید شده است.

آزادی بازداشت‌شدگان در پرونده‌های مرتبط با بیان و عقیده، تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز و ایجاد زمینه برای گفت‌وگوی جدی و مسئولانه از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این بیانیه است.

برگزارکنندگان همچنین خواستار پایان دادن به هرگونه تبعیض و حذف شهروندان و فراهم شدن زمینه برای تحقق عدالت و برابری در جامعه بحرین شده‌اند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که «انتفاضه یک ملت» علیه هیچ قوم یا طایفه‌ای نیست و دعوتی به نفرت‌پراکنی محسوب نمی‌شود، بلکه عنوانی برای مطالبه کرامت، حقوق و عدالت است.

برگزارکنندگان همچنین اعلام کرده‌اند که این حرکت باید بر آگاهی، وحدت، مسئولیت‌پذیری و روش‌های مسالمت‌آمیز استوار باشد.

اظهارات یک عضو کمیته، درباره وضعیت شیعیان

یکی از اعضای کمیته برگزارکننده نیز در گفت‌وگویی با یک رسانه بحرینی، حکومت این کشور را به تشدید فشار علیه شهروندان شیعه متهم کرد.

وی ابراز داشت که برخی کانال‌های نزدیک به حکومت به تحریک علیه شیعیان پرداخته‌اند و بازداشت‌های گسترده، برخورد با علمای برجسته، محدودیت فعالیت‌های مذهبی و تلاش برای کنترل اوقاف جعفری و منابر حسینی را از دیگر اقدامات مورد اعتراض دانست.

این عضو کمیته همچنین شعائر و باورهای دینی را «خطوط قرمز» توصیف کرد و گفت نگرانی اصلی برگزارکنندگان، حفظ هویت دینی و مذهبی نسل‌های آینده و مقابله با طرح‌هایی است که به اعتقاد آنان، هویت اعتقادی جامعه شیعه بحرین را هدف قرار داده است.

برگزارکنندگان در پایان اعلام کرده‌اند که این حرکت را پایان اعتراضات نمی‌دانند، بلکه آن را آغاز مرحله‌ای برای تحرک اجتماعی «آگاهانه و مسالمت‌آمیز» معرفی کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که هدف آن، مطالبه کرامت، عدالت و آزادی از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز است.

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