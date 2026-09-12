عالم سنی الازهر در حرم امیرالمومنین(ع): علی، محور محبت مؤمنان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضور شیخ احمد شحاته، استاد دانشگاه الازهر مصر، استاد دانشگاه الازهر مصر در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) در نجف اشرف و سخنان وی درباره جایگاه امام علی(ع)، جلوه‌ای از پیوند مشترک مسلمانان با شخصیت و سیره امیرالمؤمنین(ع) بود.

شیخ احمد شحاته، استاد دانشگاه الازهر مصر، در حرم مطهر امام علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: خداوند متعال به ما توفیق داد برای زیارت «فارس مشرق‌ها و مغرب‌ها، شیر بنی‌طالب و امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع)» در این مکان مقدس حضور پیدا کنیم.

وی با اشاره به جایگاه والای امام علی(ع) در سخنان پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر(ص) فرمودند: «یا علی، لا یحبک إلا مؤمن و لا یبغضک إلا منافق»؛ ای علی، جز مؤمن تو را دوست نمی‌دارد و جز منافق با تو دشمنی نمی‌کند.

این استاد الازهر همچنین با اشاره به حدیث غدیر گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «الله مولای من است و علی مولای شما؛ پس هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست.»

شیخ احمد شحاته با اشاره به پیوند امام علی(ع) با حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزندان ایشان، امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، افزود: خداوند متعال خیرات و برکات بسیاری را برای امیرالمؤمنین(ع) جمع کرده است و خدا را شکر می‌کنیم که توفیق درک این زیارت پربرکت را به ما عطا کرد.

وی در پایان برای امت اسلامی دعا کرد و از خداوند خواست به برکت این زیارت، گشایش و فرج را برای مسلمانان رقم بزند، بیماران را شفا دهد، گرفتاران را عافیت بخشد و در روزی مؤمنان وسعت ایجاد کند.

این استاد دانشگاه الازهر همچنین برای همه کسانی که در مسیر خدمت به دین و گردآوردن مسلمانان زیر پرچم پیامبر اکرم(ص) تلاش می‌کنند، طلب خیر و برکت کرد و بر اهمیت وحدت امت اسلامی تأکید کرد.

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