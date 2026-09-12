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عالم سنی الازهر در حرم امیرالمومنین(ع): علی، محور محبت مؤمنان است

۲۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹
کد مطلب: 1864638
عالم سنی الازهر در حرم امیرالمومنین(ع): علی، محور محبت مؤمنان است

شیخ احمد شحاته، استاد دانشگاه الازهر مصر، در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) با استناد به سخنان پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه امام علی(ع)، از توفیق زیارت آن حضرت سخن گفت و برای گشایش و فرج امت اسلامی و وحدت مسلمانان دعا کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضور شیخ احمد شحاته، استاد دانشگاه الازهر مصر، استاد دانشگاه الازهر مصر در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) در نجف اشرف و سخنان وی درباره جایگاه امام علی(ع)، جلوه‌ای از پیوند مشترک مسلمانان با شخصیت و سیره امیرالمؤمنین(ع) بود.

شیخ احمد شحاته، استاد دانشگاه الازهر مصر، در حرم مطهر امام علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: خداوند متعال به ما توفیق داد برای زیارت «فارس مشرق‌ها و مغرب‌ها، شیر بنی‌طالب و امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع)» در این مکان مقدس حضور پیدا کنیم.

وی با اشاره به جایگاه والای امام علی(ع) در سخنان پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر(ص) فرمودند: «یا علی، لا یحبک إلا مؤمن و لا یبغضک إلا منافق»؛ ای علی، جز مؤمن تو را دوست نمی‌دارد و جز منافق با تو دشمنی نمی‌کند.

این استاد الازهر همچنین با اشاره به حدیث غدیر گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «الله مولای من است و علی مولای شما؛ پس هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست.»

شیخ احمد شحاته با اشاره به پیوند امام علی(ع) با حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزندان ایشان، امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، افزود: خداوند متعال خیرات و برکات بسیاری را برای امیرالمؤمنین(ع) جمع کرده است و خدا را شکر می‌کنیم که توفیق درک این زیارت پربرکت را به ما عطا کرد.

وی در پایان برای امت اسلامی دعا کرد و از خداوند خواست به برکت این زیارت، گشایش و فرج را برای مسلمانان رقم بزند، بیماران را شفا دهد، گرفتاران را عافیت بخشد و در روزی مؤمنان وسعت ایجاد کند.

این استاد دانشگاه الازهر همچنین برای همه کسانی که در مسیر خدمت به دین و گردآوردن مسلمانان زیر پرچم پیامبر اکرم(ص) تلاش می‌کنند، طلب خیر و برکت کرد و بر اهمیت وحدت امت اسلامی تأکید کرد.

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