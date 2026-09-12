به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مختار یوسف، نماینده مجلس عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: تصمیم نخست‌وزیر برای بستن مرزها با همسایه خود، ایران، شتاب‌زده گرفته شده و پاسخ و خشنودی خواسته‌های عربستان و آمریکا است.

وی تأکید کرد که شهروند عراقی، تنها و بزرگ‌ترین زیان‌دیده این اقدام ناسنجیده است.

یوسف افزود: این تصمیم، دوگانگی آشکار در رفتار دولت را نشان می‌دهد؛ چرا که دولت در برابر تجاوز آشکار عربستان که نیروهای حشدالشعبی را هدف گرفت، نه متوازن رفتار کرد و نه قاطع.

وی اشاره کرد که واکنش نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌اش به تجاوزهای عربستان، تنها به چند جمله گذرا و تعارف محدود ماند و هیچ اقدام واقعی و بازدارنده‌ای همانند آنچه در برابر ایران انجام شد، صورت نگرفت.

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