نظریه مقاومت باید در ابعاد مختلف دیپلماسی، میدان و روایتگری تبیین شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی اعضای دبیرخانه کنگره «امناء الرسل» با دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) جهت بررسی برنامه‌های بزرگداشت سید مقاومت صبح امروز در سالن جلسات مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسکندری، دبیر کنگره امناء الرسل، به ارائه گزارشی جامع و تفکیکی از روند پیشرفت بخش‌های محتوایی و عملیاتی کنگره پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسکندری، دبیر کنگره امناء الرسل

وی با اشاره به شخصیت علمی آیت‌الله صافی اظهار داشت: از میان آثار و کتب ایشان، قریب به ۵۰ عنوان با همکاری عتبه حسینیه به زبان عربی ترجمه شده و در این زمینه پیشرفت بسیار خوبی صورت گرفته است.

با این حال، دبیر کنگره تأکید کرد که تمرکز اصلی و عملیاتی در حال حاضر بر موضوع بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله قرار دارد.

وی تشریح کرد: در این راستا مجلدات متعددی از کتبِ منتشرشده پیرامون ابعاد مختلف شخصیت سید مقاومت شناسایی و ارزیابی علمی شده است. همچنین پروژه‌های پژوهشی متعددی طراحی شده که بخشی از آن‌ها به مدیران پروژه متخصص واگذار گردیده و هم‌اکنون پژوهش‌ها با پیشرفت مطلوبی در حال انجام است.

اسکندری یادآور شد هر یک از این مجلدات به تحلیل ابعاد اخلاقی، معنوی، خدمات اجتماعی و اندیشه سیاسی شهید نصرالله می‌پردازند.

وی به سازماندهی ناظران و پژوهشگران برجسته حوزوی و دانشگاهی اشاره نمود و افزود: افراد متخصصی در این پروژه‌ها ایفاگر نقش هستند. همچنین پروژه‌ای مستقل جهت جمع‌آوری کتاب‌شناسی و مستندات چندزبانه مقالات و کتب مرتبط با سید مقاومت در دست تدوین است. اسکندری با تأکید بر بعد «ولایت‌پذیری» و تعبد والای شهید نصرالله به نقل از آیت‌الله مصباح یزدی عنوان کرد که مطیعانه‌ترین رفتار با فرمایشات مقام معظم رهبری رمز موفقیت این شهید بزرگوار بوده است.

دبیر کنگره امناء الرسل در ادامه به دریافت صدها مقاله علمی اشاره کرد و گفت: علاوه بر مقالات واصله به دبیرخانه، آستان قدس رضوی، جامعه‌المصطفی و حوزه‌های علمیه خراسان نیز مقالات ارزشمندی ارسال کرده‌اند. وی همچنین از مدل «همایش‌های منطقه‌ای» در استان‌های مختلف کشور رونمایی کرد و ابراز داشت: در استان هرمزگان با محوریت تقریب و مقاومت خلیج فارس تفاهمنامه همکاری امضا شد؛ در سمنان موضوع مهدویت و پاسخ به شبهات؛ در کرمان پیوند اندیشه‌ای شهید نصرالله و حاج قاسم سلیمانی؛ در همدان بعد معنوی و اخلاقی؛ در فارس بعد تمدنی؛ و در خراسان بعد ولایت‌پذیری و زیارات (حفظ حرم‌ها) به عنوان محورهای اصلی تعیین شده‌اند.

وی اهداف این اقدام را تکریم، احیای تراث، الگوسازی و ایجاد پیوند میان نخبگان جهان اسلام برشمرد.

اتصال تقریب به مقاومت؛ الگوگیری از سبک زندگی سید مقاومت

حجت‌الاسلام اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای سفر لبنان و ایجاد مرکز نشر اختصاصی منشورات و سخنرانی‌های شهید نصرالله در بدنه حزب‌الله اشاره کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های علمی متعدد تاکنون، تنظیم نامه به مقام معظم رهبری با امضای آیت‌الله اعرافی و انجام هماهنگی‌ها برای برگزاری همایش‌های بین‌المللی در نجف، دانشگاه مستنصریه و کوفه عراق خبر داد.

نقشه راه کنگره و ضرورت تئوری‌پردازی «مقاومت مقدس»

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی، دبیر علمی کنگره، به تشریح دستاوردها و ویژگی‌های علمی برنامه پرداخت. وی با بیان اینکه عنایت و حضور معنوی شهید نصرالله در تمام مراحل کار احساس می‌شود، به بازخورد گسترده رسانه‌ای شدن نشست‌ها در ابنا و رسانه‌های ملی و حوزوی اشاره کرد که موجب اقبال جدی صاحبان قلم و پژوهشگران شده است.



حجت‌الاسلام ربانی در بخش مهمی از سخنان خود، درخواستی ویژه را خطاب به آیت‌الله رمضانی مطرح کرد و گفت: «با توجه به تلاش دشمنان و کشورهای غربی برای تحریف مفهوم جهاد و مقاومت و تشبیه آن به جریان‌های تروریستی و ارهابی، نیازمند تبیین علمی و عقلانی مقاومت هستیم؛ لذااز حضرت‌عالی تقاضا داریم شخصاً مسئولیت تئوری‌پردازی علمی مقاومت مقدس را بر عهده بگیرید».

ضرورت بهره‌گیری از سواد رسانه‌ای سید مقاومت و بازآفرینی هنری آثار علمی

در ادامه نشست، دکتر محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و نماینده وزارت ارشاد، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

محمدرضا سوقندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

وی با قدردانی از زحمات مسئولان دبیرخانه، بر چند نکته کلیدی تأکید ورزید:

برجسته‌سازی سواد رسانه‌ای شهید نصرالله: سید حسن نصرالله دارای سواد رسانه‌ای فوق‌العاده‌ای بود و مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و خبرگزاری ابنا باید الگوی مدیریتی او در مواجهه با رسانه‌ها را به عنوان یک الگوی موفق برای رهبران جهان اسلام تبیین کنند.

تبدیل خروجی‌های علمی به محصولات هنری و رسانه‌ای: آثار و کتب علمی باید به قالب‌های هنری، تصویری و رسانه‌ای جذاب تبدیل شوند تا برای مخاطبان عام و بین‌المللی قابل پذیرش و اثرگذار باشند.

تولید تصویر واقعی در برابر الگوسازی‌های هدایت‌شده: ارائه چهره‌ای واقعی و تراز از شیعه برجسته و الگوی مدیریت اسلامی در برابر شایعه‌پراکنی‌ها و برچسب‌زنی‌های جبهه مقابل الزامی است.

تاکید دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بر تبیین جامع نظریه مقاومت

آیت‌الله رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)

در بخش پایانی نشست، آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان کنگره و قدردانی از فعالیت‌های فاخر انجام‌شده، رهنمودها و دستورات مهمی را صادر نمود؛

وی خواستار هماهنگی دقیق با سایر مجموعه‌ها، جریان مقاومت و حزب‌الله لبنان شد تا کارهای موازی انجام نگیرد و تمام فعالیت‌ها هم‌افزا باشد.

آیت‌الله رمضانی همچنین بر دسته‌بندی موضوعی سخنرانی‌های سید مقاومت برای تبدیل به دیتا و منبع پژوهشی، و همچنین نظرسنجی تخصصی برای انتخاب عنوان و نام جامع کنگره تأکید کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه مقاومت باید در ابعاد گوناگون دیپلماسی، میدان، سخت‌افزار، نرم‌افزار، روایتگری، اقتصاد و فرهنگ تبیین شود، اظهار داشت: در برابر تفسیرهای خشن غرب از جهاد و برداشت‌های انحرافی تحت عنوان «اسلام رحمانی»، ما نیازمند تبیین جامع نظریه مقاومت بر اساس آیه «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ»، تعالیم نهج‌البلاغه و اندیشه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری هستیم.

آیت‌الله رمضانی در پایان مأموریت ویژه‌ای به حجت‌الاسلام شاکری‌، معاون علمی وفرهنگی مجمع واگذار کرد تا کارگروهی تخصصی برای تدوین ادبیات «مقاومت از منظر اهل‌بیت(ع) و نهج‌البلاغه» به زبان عربی و توزیع آن در سطح بین‌المللی و کشورهای منطقه تشکیل دهند.

..............

پایان پیام