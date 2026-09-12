به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد جامع علی(ع) حوزه علمیه جامعه المنتظر گفت: با قرار دادن قرآن مجید در متن زندگی می‌توان در دنیا و آخرت به موفقیت دست یافت.

وی اظهار کرد: حضرت محمد(ص) با سیره و زندگی پاک خود، امانتداری و درستکاری خویش را به مردم ثابت کرد و پس از آن، بعثت و رسالت خود را اعلام کرد.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان با اشاره به وضعیت تربیتی جامعه گفت: دوری از قرآن مجید و سیره اهل‌بیت(ع) موجب ضعف تربیت در جامعه شده است.

آیت الله نجفی افزود: در حال حاضر ۵۷ کشور اسلامی و حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مسلمان در جهان وجود دارد، اما ویژگی‌هایی که باید در یک حکومت اسلامی مشاهده شود، در کشورهای اروپایی بیشتر به چشم می‌خورد؛ در این کشورها حقوق شهروندی برای مردم فراهم است، برابری وجود دارد، از نیازمندان حمایت می‌شود و امکاناتی مانند مسکن و خدمات درمانی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد، در حالی که در کشور ما با کاستی‌های فراوانی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در پاکستان ۴۰ درصد مردم از امکانات و نیازهای ضروری زندگی برخوردار نیستند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

آیت الله نجفی بر رعایت برابری عملی و قانونی تأکید کرد و گفت: باید حقوق و آزادی‌های دیگران را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی با انتقاد از سبک زندگی و وضعیت فعالیت‌های روزمره در جامعه اظهار کرد: در گذشته گفته می‌شد افراد بد، شب‌ها بیدار و روزها خواب هستند؛ اما در جامعه ما مغازه‌ها از ساعت ۱۲ ظهر باز می‌شوند و خرید و فروش تا ساعات پایانی شب ادامه دارد. افراد برای همسر و فرزندان خود وقت نمی‌گذارند؛ در چنین شرایطی چه زمانی می‌توانند استراحت و خواب کافی داشته باشند؟

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان همچنین از کم‌توجهی به تربیت در مدارس دینی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در مدارس دینی نیز بیشتر بر آموزش و تحصیل تأکید می‌شود و توجه کمتری به تربیت صورت می‌گیرد.

این عالم پاکستانی خاطرنشان کرد: ما بر ضرورت رعایت برنامه‌های مربوط به ترجمه و آموزش قرآن مجید، نماز و همچنین نظم و پایبندی به زمان‌بندی امور آموزشی تأکید کرده‌ایم.

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