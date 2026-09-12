به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: این نشست‌های اعلام‌نشده بر شکل‌دادن به تحرکات امنیتی و سیاسی با هدف ضربه زدن به مقاومت عراقی متمرکز بوده است.

منبع سوری افزود: طرف اسرائیلی وعده‌ها و تعهدهایی داده است که در صورت نشان دادن انعطاف و پایبندی عملی به اجرای نتیجه‌ها و توصیه‌های این دیدارها، از نخست‌وزیر علی الزیدی حمایت کرده و پاداش‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به او بدهد.

این منبع اشاره کرد که الزیدی انعطاف چشمگیر و پاسخ گسترده‌ای به طرح‌های مطرح‌شده در این نشست‌ها نشان داده است؛ موضوعی که راه را برای گسترش کانال‌های ارتباط و هماهنگی هموار کرده است.

منبع سوری افزود: دو ماه گذشته شاهد تماس‌های امنیتی و سیاسی محرمانه و فشرده میان مقام‌های اسرائیلی و شخصیت‌های نزدیک به دفتر الزیدی بوده است تا به‌طور مستقیم از فهرست اهداف و طرح‌های میدانی که برای هدف قرار دادن نیروهای مقاومت در عراق آماده شده است، آگاه شوند.

این منبع توضیح داد: وارد کردن شخصیت‌های وابسته به طرح خمیس الخنجر و نزدیکان به بازماندگان حزب بعث، با هماهنگی اطلاعات اسرائیل، هدفی جز بازآرایی صحنه عراق بر اساس خواسته‌های خارجی و تحمیل واقعیتی سیاسی و امنیتی ندارد که عراق را از محیط مقاومتش جدا کند.

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