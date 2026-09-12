به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درست است که جمعیت تجمعات خیابانی مردم ایران، مثل اوایل نیست، اما اولا جمعیت فعلی نیز قابل ملاحظه است، دوم اینکه قریب به اتفاقِ شرکت‌کنندگان انسان‌هایی با انگیزه و پای کار هستند.

نکته‌ی سومی نیز اینجا هست و آن اینکه، اگر مردم خطر را حس و تأثیر مهم تجمعات را بدانند، قطعا میادین به لحاظ تعداد حاضرین، به وضعیت سابق بر می‌گردند.‌

و چهارم اینکه همین حالا هم میزان افراد شرکت کننده در تجمعات چند برابر آنچیزی است که به چشم می‌بینیم. به این صورت که همه هر شب نمی‌آیند؛ اما کم نیستند افرادی که هر شب در تجمعات حاضر نمی‌شوند، اما حضور در خیابان، جزو دغدغه‌های ثابتشان است و حداقل هفته‌ای یک بار را شرکت می‌کنند.

و اگر حاضر نشوند نیز، به لحاظ ذهنی درگیر مسئله‌ی میدان‌اند؛ که قطعا همین مسئله نیز در نهایت به نفع جریان میدان تمام می‌شود.‌

در مجموع به نظر می‌رسد با وجود اینکه تغییر تعداد حاضرین، نسبت به اوایل کار، توجیه منطقی دارد ولی این به معنای مطلوب بودن این میزان از جمعیت نیست و همگان در قبال این موضوع مسؤولیم.

و نکته‌ی پایانی اینکه هر کس به هر دلیلی باعث دلزدگی بخشی از مردم و به تبع آن عدم حضورشان در تجمعات گردد، قطعا بداند که کارش کاملا بر خلاف مصالح اسلام و انقلاب است.

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