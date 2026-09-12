به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس بین‌المللی اسرای فلسطینی روز شنبه در ژنو آغاز شد. هدف از برگزاری این کنفرانس، انتقال پرونده اسرای فلسطینی از مرحله همدلی اخلاقی به مرحله اقدام‌های عملی، نهادی و قضایی در سطح بین‌المللی است.

اهمیت این گردهمایی حقوقی در آن است که همزمان با میزبانی ژنو از شصت و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود؛ نشستی که از هفتم سپتامبر آغاز شده و تا هفتم اکتبر ادامه خواهد داشت.

عبدالمجید مراری، سخنگوی کنفرانس، در گفت‌وگو با الجزیره گفت: اهمیت انتخاب این زمان و مکان در آن است که کنفرانس در پایتخت حقوق بشر و در فاصله چند متری از مقر شورای حقوق بشر برگزار می‌شود. وی اشاره کرد که شماری از نمایندگان و سفیران کشورها در این کنفرانس حضور دارند.

مراری میان برگزاری این کنفرانس و تصویب اخیر «قانون اعدام اسرا» در پارلمان رژیم صهیونیستی پیوند برقرار کرد و توضیح داد: این کنفرانس به مثابه فریادی در اروپا برای اسرای فلسطینی است. هدف آن، رساندن صدای اسرا و خانواده‌هایشان به نمایندگان و فرستادگان کشورهای شرکت‌کننده است؛ به این امید که این صدا به پایتخت‌های آن کشورها برسد و تأثیر بیشتری بگذارد.

برگزارکنندگان می‌کوشند این کنفرانس را از ده‌ها برنامه همدلی که پیش‌تر در پایتخت‌های اروپایی درباره اسرای فلسطینی برگزار شده بود، متمایز کنند.

به گفته مراری، این کنفرانس برای گفت‌وگو یا بررسی تشریفاتی موضوع اسرا برگزار نمی‌شود، بلکه نشستی برای تدوین برنامه عمل و خروج با پرونده‌های کامل درباره نقض‌هایی است که اسرا با آن روبرو هستند.

سخنگوی کنفرانس افزود: هدف این نشست، بهره‌گیری درست از مستندات در برابر دادگاه‌های بین‌المللی و مسیرهای قضایی موجود است.

این تلاش در شرایطی ضرورت بیشتری می‌یابد که بر پایه برآورد نهادهای حقوقی فلسطینی، حدود ۹۵۰۰ اسیر مرد و زن فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند.

مراری افشا کرد که گروهی از وکلای بین‌المللی از اسپانیا، دانمارک، آلمان، هلند، فرانسه، بلژیک و مجارستان، همراه با وکلای فلسطینی متخصص در پرونده‌های اسرا، تیمی را برای تدوین «پرونده حقوقی جامع شامل مستندات، ادله و شهادت‌ها» تشکیل خواهند داد. این کار پس از دریافت وکالت‌نامه‌های رسمی از اسرا و خانواده‌هایشان انجام می‌شود.

مراری توضیح داد که این پرونده برای فعال کردن دو مسیر قضایی ارائه خواهد شد:

نخست: از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی

دوم: از طریق صلاحیت قضایی اروپا

وی افزود: همزمان، تیم‌های حقوقی موازی با دادگاه کیفری بین‌المللی روی پرونده‌های نسل‌کشی، شهرک‌سازی، قدس و محاصره کار می‌کنند.

برنامه کنفرانس، بر پایه اعلام برگزارکنندگان، در یک روز و در سه نشست اصلی برگزار می‌شود:

نشست نخست: جایگاه حقوقی اسرای فلسطینی در چارچوب حقوق بین‌الملل و مسیرهای پاسخگویی اسرائیل

نشست دوم: گونه‌های نقض حقوق در زندان‌ها و مراکز بازداشت، با محور ویژه وضعیت زنان و کودکان

نشست سوم: مسیر گذار از مستندسازی به پاسخگویی، از طریق نقش سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و ابزارهای پارلمان‌های اروپایی

این کنفرانس با صدور بیانیه و توصیه‌های رسمی خطاب به نهادهای سازمان ملل و پارلمان‌های اروپایی به کار خود پایان می‌دهد.

به گفته مراری، این کنفرانس را ائتلافی از چند سازمان بین‌المللی برگزار می‌کند که در رأس آنها «انجمن قربانیان شکنجه» در ژنو، سازمان بین‌المللی «افدی» مستقر در بروکسل، سازمان «عدالت برای حقوق بشر» در ترکیه، سازمان «سام» برای حقوق و آزادی‌ها، سازمان «همبستگی برای حقوق بشر» و سازمان «کرامت» قرار دارند که همه در ژنو مستقر هستند. همچنین «بنیاد بین‌المللی همبستگی با اسرای فلسطینی» و «شبکه وکلای عدالت در خاورمیانه» در برگزاری آن مشارکت دارند.

در نشست‌های کنفرانس سخنرانانی با پیشینه‌های حقوقی و مدنی چندملیتی شرکت می‌کنند؛ از جمله وکلای خالد محاجنه، ناصر عوده و رسلان محاجنه، قاضی ماریا دل پیلار پارادو لیئسا، وکیل ایتالیایی فابیو مارچیلی، هالیت سرحان، سخنگوی کنفرانس عبدالمجید مراری، فعال حقوقی و سیاسی آلیما بومدین تیری، و همچنین علاء عداس، دومینیک کوچان و شفیق لالی.

هدف اعلام‌شده کنفرانس، بر پایه اعلام برگزارکنندگان، «بین‌المللی کردن پرونده اسرای فلسطینی به عنوان یک مسئله اخلاقی و حقوقی با ماهیت جهانی، در کنار فعال کردن سازوکارهای مؤثر پاسخگویی» است.

برگزارکنندگان پنج اولویت خروجی کنفرانس را چنین تعیین کرده‌اند:

مستندسازی دقیق نقض‌ها بر پایه کنوانسیون چهارم ژنو تهیه پرونده‌های حقوقی قابل استفاده در نهادهای سازمان ملل و مراجع قضایی فعال کردن صلاحیت قضایی جهانی در دادگاه‌های اروپایی و تقویت ارجاع‌ها به دادگاه کیفری بین‌المللی پاسخگو کردن پارلمان‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک ساختن ائتلاف بین‌المللی پایدار که نقش جوامع و جامعه مدنی را در حمایت حقوقی و رسانه‌ای هماهنگ از اسرای فلسطینی تقویت کند

رژیم صهیونیستی هر بار قانون تازه‌ای درباره اسرا تصویب می‌کند و همین کار، وضعیت آنها را سخت‌تر می‌کند. برگزارکنندگان تلاش می‌کنند روایت‌های پراکنده اسرا را جمع کنند و به یک پرونده قضایی مشترک برسند. این کار نشان می‌دهد که ابزارهای حقوقی بین‌المللی تا چه اندازه می‌توانند با این وضعیت مقابله کنند. خانواده‌های اسرا می‌گویند زندان‌های اسرائیل برای عزیزانشان حکم گورستان زندگان را دارد.

...................

پایان پیام/