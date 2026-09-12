تأخیر در تکمیل کابینه عراق، نتیجه فشار خارجی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مسائل داخلی عراق، روابط با ایران و تحولات منطقه پرداخت.

قبانچی گفت: بیش از ۱۱۵ روز از تشکیل دولت گذشته است، اما ۹ وزارتخانه هنوز وزیر ندارند. این وزارتخانه‌ها عبارتند از: دفاع، کشور، برنامه‌ریزی، آموزش عالی، عمران، فرهنگ، کار، جوانان و ورزش، و مهاجرت.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی، مخالفت خارجی است که بر برخی طرف‌ها تحمیل شده است. از چارچوب هماهنگی و ریاست دولت می‌خواهیم در تکمیل کابینه سرعت بگیرند و از فشارهای خارجی دوری کنند.

امام جمعه نجف درباره حمله به دانشجویان عراقی در استان سمنان ایران گفت: این حادثه احساسات را برانگیخت. رئیس دانشگاه و استاندار سمنان عذرخواهی کردند و دستگاه قضایی ایران تحقیقات را آغاز کرده است. وزارت خارجه عراق نیز هیأتی را برای بررسی این موضوع اعزام کرده است.

وی تأکید کرد: در هر صورت، این حادثه نباید به روابط دوستانه دو ملت آسیب بزند و دستگاه قضایی ایران باید عاملان را مجازات کند.

قبانچی در بخش منطقه‌ای سخنان خود گفت: حضور رئیس رژیم اشغالگر در سوریه، تنها ۳۵ کیلومتر دورتر از دمشق، با سکوت اتحادیه عرب همراه شده است؛ در حالی که کشورهای عربی سرگرم درگیری با یکدیگرند، مانند درگیری میان عربستان و یمن.

وی تأکید کرد: ما خواستار ایستادگی در برابر تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و پایان دادن به اختلاف‌های داخلی میان کشورهای عربی و اسلامی هستیم.

حملات این رژیم به مردم لبنان ادامه دارد و صدها نفر شهید و چند برابر آن زخمی شده‌اند، اما سکوت عربی ادامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی ۲۳ بار از فسفر سفید استفاده کرده است که در سطح بین‌المللی ممنوع است.

در بخش دینی خطبه، قبانچی پس از توصیه به تقوا، به فضیلت حضور در مسجد اشاره کرد و روایتی از امام صادق(ع) خطاب به شاگردش فضل نقل کرد: «ای فضل، کسی که به مسجد می‌رود، دست‌کم با یکی از این سه چیز بازنمی‌گردد: یا دعایی که با آن خداوند او را به بهشت وارد می‌کند، یا دعایی که با آن خداوند بلا را از او دور می‌کند، یا برادری که در راه خدا به دست می‌آورد.»

«مسجد زن، خانه اوست»؛ نظر فقها

قبانچی درباره روایت «مسجد زن، خانه اوست» گفت: نظر فقها، از جمله آیت‌الله سیستانی، این نیست که حضور زنان در مسجد و شرکت در نماز جماعت فضیلت ندارد؛ بلکه منظور، انتخاب جای پوشیده‌تر است. اگر مسجد پوشیده باشد، حضور زن در آن پسندیده است و اگر خانه پوشیده‌تر باشد، در خانه می‌ماند.

وی افزود: علمای ما تأکید دارند نماز جماعت در مسجد برای مردان و زنان پسندیده است. همچنین این روایت با این عبارت نقل نشده است؛ آنچه نقل شده این است: «بهترین مسجد زنان شما، خانه‌هاست»؛ یعنی خانه زن، مسجد اوست و او در آن به عبادت مشغول است. این با پسندیده بودن رفتن به مسجد، زیارت، حج و عمره منافاتی ندارد.

امام جمعه نجف افزود: این موضوع را در چارچوب دعوت به روابط اجتماعی به جای انزوا مطرح می‌کنیم. به همین دلیل، حدیث شریف درباره فضیلت ورود به مسجد می‌گوید: «یا برادری که در راه خدا به دست می‌آورد.» مؤمن همیشه باید در جستجوی دوست مؤمن سودمند باشد، نه انزوا و گوشه‌گیری.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، فقها می‌گویند زیارت امامان برای زنان نیز ثابت است، همان‌گونه که برای مردان ثابت است؛ نماز جماعت نیز همین‌گونه است.

خدیجه کبری پشت سر رسول خدا(ص) در مسجد الحرام نماز می‌خواند و حضرت زهرا(س) نماز جمعه را پشت سر رسول خدا(ص) اقامه می‌کرد؛ در آیه «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إلیها وترکوک قائماً» نیز به این موضوع اشاره شده است.

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