به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام تنویرالحسن، امام جمعه غازی‌پور هند، در خطبه‌های نماز جمعه با استناد به آیه ۲۱ سوره احزاب اظهار داشت: خداوند متعال زندگی و سیره پیامبر اکرم(ص) را برای همه انسان‌ها الگوی نیکوی زندگی قرار داده است و کسانی که به خداوند ایمان دارند، به آخرت یقین کرده و بسیار به یاد خدا هستند، باید سیره رسول اکرم(ص) را سرمشق زندگی خود قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه معرفی و بیان سیره پیامبر(ص) به‌تنهایی کافی نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد، عمل به آموزه‌های نبوی و جاری ساختن آنها در زندگی فردی و اجتماعی است. امروز بسیاری از مسلمانان بر پیروی از پیامبر اکرم(ص) تأکید می‌کنند و در نقاط مختلف، مجالس، سخنرانی‌ها و برنامه‌های دینی برگزار می‌شود؛ اما باید با دقت بررسی کنیم که این آموزه‌ها تا چه اندازه در رفتار و سبک زندگی ما تأثیر گذاشته است.

امام جمعه غازی‌پور خاطرنشان کرد: باید از خود بپرسیم چرا با وجود این حجم از تبلیغ و فعالیت‌های دینی، آثار آن در زندگی برخی افراد به اندازه کافی مشاهده نمی‌شود. برای پاسخ به این پرسش، لازم است دوران بعثت پیامبر اکرم(ص) و شیوه تبلیغ ایشان را مطالعه کنیم و ببینیم چگونه رسول خدا(ص) توانست جامعه‌ای گرفتار جهل و انحراف را متحول کرده و آن را با مفاهیمی همچون توحید، انسانیت و باور به آخرت آشنا سازد.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در شرایطی به رسالت مبعوث شد که جامعه عرب در جاهلیت، دنیاگرایی و انواع مفاسد گرفتار بود. ارزش‌های انسانی تضعیف شده و بسیاری از مردم، دنیا و منافع مادی را هدف اصلی زندگی خود می‌دانستند. در چنین فضایی، پیامبر(ص) نخستین گام را با دعوت انسان‌ها از دنیاپرستی به خداپرستی برداشت.

حجت‌الاسلام تنویرالحسن با تشریح مفهوم مادی‌گرایی گفت: دنیاگرایی آن است که انسان دنیا را همه هستی خود بداند، تمام تلاشش را برای دستیابی به ثروت و لذت‌های مادی صرف کند و زندگی پس از مرگ را نادیده بگیرد. رسول اکرم(ص) با مقابله با این نگرش، حقیقت آخرت و ضرورت آمادگی برای زندگی جاودانه را در برابر انسان‌ها قرار داد.

دنیا؛ گذرگاهی برای رسیدن به آخرت

وی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) اظهار داشت: انسان‌ها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که تمام تلاش خود را برای دستیابی به دنیا صرف می‌کنند و گروهی که زندگی خود را برای موفقیت در آخرت سامان می‌دهند.

امام جمعه غازی‌پور افزود: هر یک از ما باید از خود بپرسیم که در کدام گروه قرار داریم؛ آیا زندگی ما بر محور دستیابی به دنیا و منافع مادی است یا اینکه آخرت و رضایت الهی در تصمیم‌ها و رفتارهای ما جایگاه اساسی دارد؟ اگر زندگی انسان صرفاً برای رسیدن به اهداف دنیوی باشد، طبیعی است که اولویت‌ها و تصمیم‌های او نیز رنگ و بوی دنیاگرایی خواهد داشت؛ اما هنگامی که باور به آخرت در وجود انسان تقویت شود، رفتار و انتخاب‌های او نیز بر اساس آینده اخروی شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به تأکید مکرر قرآن کریم بر مسئله آخرت گفت: قرآن بارها انسان را متوجه زندگی پس از مرگ کرده است تا روشن شود که دنیا محل اقامت دائمی نیست، بلکه گذرگاهی برای رسیدن به سرای آخرت است. پیامبر اکرم(ص) نیز در جامعه جاهلی، چنین نگرشی را در میان مردم ایجاد کرد و هنگامی که باور به آخرت در دل‌ها استوار شد، روح توحید و خداپرستی نیز در آنان تقویت گردید.

حجت‌الاسلام تنویرالحسن تأکید کرد: امروز نیز در جامعه ما کمبود فعالیت‌های تبلیغی و دینی وجود ندارد؛ سخنان دینی به خانه‌ها راه یافته، مجالس و برنامه‌های مذهبی برگزار می‌شود و افراد زیادی در این مراسم شرکت می‌کنند؛ اما اگر انسان همچنان در محبت دنیا و مادی‌گرایی غرق باشد، آثار واقعی این آموزه‌ها در رفتار و زندگی او آشکار نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که انسان از دنیاپرستی فاصله گرفته و به سوی آخرت‌گرایی حرکت کند، تأثیر آموزه‌های اسلامی، سخنان اهل‌بیت(ع) و هدایت‌های الهی در اخلاق، رفتار و تصمیم‌های او نمایان خواهد شد. بنابراین، پیروی واقعی از پیامبر اکرم(ص) تنها در سخن و برگزاری مراسم دینی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در سبک زندگی، رفتار اجتماعی و انتخاب‌های روزمره مسلمانان نیز جلوه‌گر شود.

مهمان‌نوازی؛ جلوه‌ای از سیره پیامبر اکرم(ص)

حجت‌الاسلام تنویرالحسن در ادامه سخنان خود با اشاره به روایتی درباره مهمان‌نوازی اظهار داشت: هنگامی که رسول اکرم(ص) قصد داشت از خانه خارج شود، همسر ایشان تا کنار درِ خانه به بدرقه آن حضرت آمد. در همان هنگام، صحنه‌ای مشاهده کرد که بر اثر آن بیهوش شد. پس از آن، بیان کرد که مشاهده کرده است برخی بلاها و گرفتاری‌ها همراه با خروج رسول خدا(ص) از خانه دور می‌شوند.

وی گفت: این روایت، بیانگر برکت و جایگاه معنوی مهمان‌نوازی است. مهمان تنها برای خوردن غذا وارد خانه نمی‌شود، بلکه حضور او می‌تواند زمینه نزول رحمت و برکت الهی را فراهم کند. مهمان‌نوازی می‌تواند موجب افزایش روزی، آمرزش گناهان و دور شدن برخی گرفتاری‌ها و مشکلات از محیط خانه شود.

این کارشناس دینی با انتقاد از کم‌رنگ شدن فرهنگ مهمان‌نوازی در جامعه افزود: امروز به دلیل مشغله‌های فراوان زندگی و غلبه نگاه مادی، گاهی مهمان‌نوازی را باری بر دوش خود می‌دانیم؛ در حالی که این سنت از آموزه‌های ارزشمند اسلامی و از جلوه‌های سیره رسول اکرم(ص) است. لازم است نگرش خود را اصلاح کنیم و تلاش کنیم فرهنگ مهمان‌نوازی و دیگر سنت‌های اخلاقی پیامبر(ص) را در خانه‌ها و جامعه احیا کنیم.

وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم در جامعه محبت، برادری، برکت و ارزش‌های دینی گسترش یابد، باید باور خود به آخرت را تقویت کرده و سیره رسول اکرم(ص) را الگوی واقعی زندگی خود قرار دهیم. صرفاً نام پیامبر(ص) را بر زبان آوردن و درباره سیره ایشان سخن گفتن کافی نیست؛ بلکه موفقیت حقیقی آن است که رفتار، خانواده، روابط اجتماعی و سبک زندگی ما نیز بازتابی از سیره رسول اکرم(ص) باشد.

حجت‌الاسلام تنویرالحسن در پایان، با تأکید بر ضرورت تبدیل آموزه‌های دینی به رفتار عملی، دعا کرد: پروردگار عالم توفیق دهد تا در معنای واقعی کلمه از سیره رسول اکرم(ص) پیروی کنیم؛ یقین ما به آخرت را استوار سازد، ما را از دنیاپرستی و دلبستگی افراطی به مادیات دور نگه دارد و توفیق دهد فرهنگ مهمان‌نوازی و دیگر آموزه‌های ارزشمند اسلامی را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیریم.

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