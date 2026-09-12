به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از یک روند صلح پرنوسان که از اواخر دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، منطقه خودمختار «بانگسامورو» در جزیره «میندانائو» واقع در جنوب فیلیپین و دارای اکثریت مسلمان خود را برای نخستین انتخابات پارلمانی آماده می‌کند. انتخاباتی که قرار است دوشنبه برگزار شود و نمایندگان منصوب‌شده را با نمایندگان منتخب جایگزین کند.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت» در یک سالن بسکتبال در شهر «ماراوی» واقع در جزیره میندانائو در جنوب فیلیپین، صندوق‌های رأی روی پالت‌های حمل‌ونقل قرار گرفته‌اند تا به شهرها و مناطق مختلف منطقه خودمختار بانگسامورو منتقل شوند. منطقه‌ای که پس از دهه‌ها خشونت جدایی‌طلبانه اکنون از خشونت فاصله گرفته و در برابر آن، فرصت تعیین سرنوشت سیاسی خود را به دست آورده است.

در نزدیکی این محل، پوسترهای انتخاباتی بر دیوار ساختمان‌های ویران‌شده نصب شده‌اند. تصاویری که یادآور نبردهای خونینی هستند که حدود یک دهه پیش میان عناصر مسلح و نیروهای ارتش دولت فیلیپین در این منطقه درگرفت.

برگزاری انتخابات؛ آزمونی برای صلح

منطقه بانگسامورو پیش از این صحنه خشونت‌های سیاسی و درگیری‌های انتقام‌جویانه میان خانواده‌های بانفوذ بوده است. به همین دلیل، رهبران احزاب سیاسی برگزاری یک انتخابات مسالمت‌آمیز را خود یک موفقیت می‌دانند.

«نجیب سیناریمبو» استراتژیست ارشد حزب تازه‌تأسیس «بانگسامورو فدرال»، می‌گوید: همه بر این باورند که مهم‌تر از پیروزی، حفظ صلح نسبی‌ است که به آن دست یافته‌ایم. این مسئله برای همه بسیار مهم است.

با این حال، برخی پیش‌بینی می‌کنند که شورشیان سابق و خاندان‌های حاکم بر فضای انتخاباتی مسلط شوند و در مقابل، اقلیت‌های مسیحی و گروه‌های بومی برای به دست آوردن سهمی از کرسی‌های پارلمان رقابت کنند.

جبهه مورو؛ از جنبش مسلحانه تا رقابت انتخاباتی

«جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو» که سال‌ها برای دستیابی به خودمختاری منطقه‌ای در فیلیپین عمدتاً کاتولیک مبارزه کرده بود اکنون به دو حزب رقیب تقسیم شده است.

تعداد اعضای مسلح باقی‌مانده این جبهه حدود ۱۴ هزار نفر برآورد می‌شود. هزاران نفر از آنان پس از آنکه «فردیناند مارکوس» رئیس‌جمهور فیلیپین، فرمانده نظامی «عبدالرؤوف ماکاگوا» را به عنوان نخست‌وزیر موقت منصوب کرد، به او پیوسته و به عضویت حزبش «بانگسامورو فدرال»، درآمده‌اند.

رهبری جبهه با این انتصاب مخالفت کرده است. در حالی که هزاران مبارز دیگر همچنان به رهبر باسابقه آن «مراد ابراهیم»، و حزب او «عدالت متحد بانگسامورو»، وفادار مانده‌اند.

تدابیر امنیتی گسترده در آستانه انتخابات

در هفته‌های اخیر، ایست‌های بازرسی متعددی در منطقه ایجاد شده و بیش از ۲۰ هزار نیروی امنیتی برای حفاظت از مراکز رأی‌گیری مستقر شده‌اند.

با این حال، آماده‌سازی‌ها برای انتخابات دوشنبه بدون حادثه نبوده است. ماه گذشته، کاروان نیروهای وابسته به ماکاگوا در کمین قرار گرفت و هدف رگبار گلوله قرار گرفت.

هفته گذشته نیز یک کاروان متشکل از حدود ۲۰۰ مبارز جبهه آزادی‌بخش مورو اجازه ورود به شهر «کوتاباتو» مرکز منطقه بانگسامورو، را پیدا نکرد. به گفته «رای سومالیباو» مسئول انتخابات، این کاروان مفاد توافق‌نامه صلح منطقه‌ای را نقض کرده بود.

با وجود این حوادث، سومالیباو که ریاست کمیسیون انتخابات منطقه‌ای را بر عهده دارد، پیش‌بینی کرده است که میزان مشارکت در انتخابات به حداقل ۸۰ درصد برسد.

نگرانی از بازگشت درگیری‌ها

در یک پایگاه وابسته به شاخه نظامی جبهه آزادی‌بخش مورو در خارج از شهر کوتاباتو، یک مبارز جوان به خبرگزاری فرانسه گفت که از وقوع درگیری میان برادر و برادر، بیم دارد.

اما «مراد ابراهیم»، رهبر ۷۸ ساله این گروه در دفتر خود در داخل این مجموعه سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و گفت که هیچ درگیری‌ رخ نخواهد داد.

او تاکید کرد که روح برادری از اختلافات سیاسی قوی‌تر است و همچنان کانال‌های ارتباطی خود را با متحدان سابقش که با وجود سلب رتبه‌هایشان همچنان عضو جبهه آزادی‌بخش مورو هستند، حفظ کرده است.

مراد همچنین بر این باور است که پذیرش نتیجه انتخابات به نحوه برگزاری آن بستگی خواهد داشت. او در این زمینه به ادعاهایی درباره ارعاب رأی‌دهندگان از سوی ارتش فیلیپین اشاره کرد.

«مهاجر اقبال»، مذاکره‌کننده ارشد پیشین این گروه نیز در گفت‌وگویی جداگانه گفت: اگر با انتخاباتی سالم شکست بخوریم، مشکلی با آن نداریم.

او افزود: گاهی در جریان انتخابات، ارتش دست به عملیات می‌زند. آنها مستقیماً مانع رأی دادن مردم نمی‌شوند، اما مردم احساس ترس می‌کنند.

در سوی دیگر، «سیناریمبو» از جناح رقیب نسبت به این تصور خطرناک که برخی گروه‌ها تنها طرفی هستند که حق اداره حکومت را دارند، چون برای آن مبارزه کرده‌اند، هشدار داد.

او درباره انتخابات گفت: خطراتی وجود دارد، اما معتقدم سطحی که به آن دست یافته‌ایم، برای متعهد کردن طرف‌ها به ادامه توافق صلح کافی است.

هدف اصلی؛ بازگشت مبارزان به زندگی عادی

در استان «لانائو دل سور»، «محمد خالد آدیونگ» معاون فرماندار، بازگشت مبارزان منطقه به زندگی غیرنظامی را مهم‌ترین مؤلفه دانست.

او گفت: خلع سلاح، هدف اصلی مذاکرات صلح بود.

خانواده آدیونگ نیز در کنار دیگر خاندان‌های سیاسی منطقه، ائتلاف «بانگسامورو بزرگ» را تشکیل داده‌اند و خود را به عنوان جایگزینی برای جبهه آزادی‌بخش مورو که اکنون دچار شکاف شده، معرفی می‌کنند.

در همین حال، بسیاری از رأی‌دهندگان با یک روند انتخاباتی ناآشنا مواجه‌اند.

رأی دادن؛ تجربه‌ای تازه برای بسیاری از مردم

«امیلیتا کوردیرو» یکی از نامزدهای انتخاباتی در میان گروهی از رأی‌دهندگان احتمالی در یکی از جوامع مسیحی منطقه بانگسامورو از آنها پرسید که چه کسی از شما می‌داند چگونه باید رأی بدهد؟

هیچ‌کس دستش را بالا نبرد.

«کوردیرو» ۵۷ ساله، که حزب کوچک او «پیست»، فهرستی را ارائه کرده که تقریباً نیمی از آن را زنان تشکیل می‌دهند، گفت که هیچ‌کس دستش را بالا نبرد.

او افزود که جلسات آگاهی‌بخشی درباره انتخابات، شور و اشتیاق زیادی در میان رأی‌دهندگان ایجاد کرده است.

در یک بازار عمومی در شهر کوتاباتو نیز «لوزمیندا خوانیلا»، فروشنده ۷۰ ساله، گفت که از اینکه می‌تواند رهبران خود را شخصاً انتخاب کند، بسیار خوشحال است.

خوانیلا گفت: این دوران طاقت‌فرسا بود. کشتار زیادی رخ داد. زمان زیادی طول کشید، اما حالا این اتفاق به واقعیت تبدیل شده است.

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