چه بر سر دانشجویان افغانستانی در پاکستان آمد؟ از دستور اخراج تا ورود دادگاه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بحران دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی در پاکستان از اواخر تیر آغاز شد، اما در هفته دوم سپتامبر به یکی از مهم‌ترین موضوعات در روابط پرتنش کابل و اسلام‌آباد تبدیل شد.

شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان، نهاد تنظیم‌کننده آموزش پزشکی این کشور، ابتدا در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ دستورهایی درباره وضعیت دانشجویان افغان صادر کرد و سپس در نامه‌ای به تاریخ ۱ سپتامبر آن را به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی و دندان‌پزشکی سراسر پاکستان ابلاغ کرد.

در این نامه تصریح شده بود اتباع افغانستان که پیش‌تر در دوره‌های پزشکی یا دندان‌پزشکی پاکستان ثبت‌نام کرده‌اند باید به افغانستان بازگردند.

هم‌زمان، دانشگاه‌ها موظف شدند تشریفات خروج آنان، از جمله صدور گواهی عدم ممانعت و مدارک اداری مورد نیاز را تکمیل کنند.

این شورا همچنین پذیرش جدید، انتقال، جابه‌جایی تحصیلی و دیگر تسهیلات آموزشی برای دانشجویان افغان را در سال تحصیلی جاری تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

بیش از ۲۰۰ دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی در معرض تصمیم

براساس اطلاعات بعدی شورای پزشکی پاکستان، بیش از ۲۰۰ دانشجوی افغان در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی این کشور شناسایی شده‌اند.

این شورا اعلام کرد تنها ۲۲ نفر از آنان در سامانه PMDC ثبت شده‌اند؛ ۱۴ نفر تحصیلات خود را به پایان رسانده و هشت نفر نیز در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار دارند. وضعیت ثبت حدود ۱۷۶ نفر دیگر در حال بررسی عنوان شد.

اما دانشجویان می‌گویند مشکل ثبت در بسیاری از موارد در اختیار خود آنان نبوده است.

شماری از دانشجویان افغان گفته‌اند آنان از طریق دانشگاه‌ها، کمیسیون آموزش عالی پاکستان و حتی برنامه رسمی بورسیه دولت این کشور پذیرش شده‌اند و هیچ‌گاه هنگام ورود به آنان گفته نشده بود که نداشتن ثبت جداگانه در شورای پزشکی ممکن است پس از چند سال به اخراج از دانشگاه منجر شود.

دانشجویانی که خود پاکستان بورسیه کرده بود

یکی از ابعاد مهم پرونده این است که بخشی از دانشجویان مشمول تصمیم، با بورسیه علامه محمد اقبال دولت پاکستان در این کشور تحصیل می‌کنند.

براساس اطلاعات برنامه بورسیه پاکستان، هزاران بورسیه تحصیلی برای شهروندان افغانستان در نظر گرفته شده و در مرحله دوم این برنامه، حدود ۵۰۰ سهمیه برای پزشکی و ۱۰۰ سهمیه برای دندان‌پزشکی اختصاص یافته بود.

شورای پزشکی پاکستان بعداً اعلام کرد دستور خروج حتی دانشجویان بورسیه علامه اقبال را نیز شامل می‌شود و این تصمیم بر مبنای سیاست عمومی حکومت پاکستان، به‌ویژه سیاست وزارت کشور، اتخاذ شده است.

همین موضوع اعتراض دانشجویان را تشدید کرد؛ زیرا دولت پاکستان آنان را از طریق یک برنامه رسمی جذب و بورسیه کرده بود، اما اکنون پیش از پایان دوره تحصیلی خواستار بازگشت آنان شده بود.

آغاز اجرای دستور؛ مهلت ۲۴ ساعته برای برخی دانشجویان

بحران زمانی علنی شد که دانشگاه‌های پاکستان از روزهای ۸ و ۹ سپتامبر اجرای دستور را آغاز کردند.

دانشگاه پزشکی «کینگ ادوارد» در لاهور به ۲۰ دانشجوی افغان پزشکی اعلام کرد برای تکمیل روند خروج مراجعه کنند. هفت نفر از این دانشجویان در سال آخر تحصیل بودند و چهار نفر آنان زن بودند.

برخی دانشجویان تنها ۲۴ ساعت برای آغاز تشریفات خروج فرصت داشتند و گزارش‌هایی نیز منتشر شد که برخی از آنان از حضور در کلاس‌ها، کارآموزی بیمارستانی یا خوابگاه منع شدند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان برآورد کرد که تنها در لاهور حدود ۱۰۰ دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی افغان ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند که بین ۲۰ تا ۴۰ نفر آنان زن هستند.

چرا پاکستان چنین تصمیمی گرفت؟

در این پرونده دو توضیح متفاوت از طرف نهادهای پاکستانی ارائه شد.

شورای پزشکی و دندان‌پزشکی پاکستان مسئله ثبت دانشجویان خارجی در این شورا را مطرح کرد و گفت شمار زیادی از دانشجویان افغان ثبت رسمی پزشکی ندارند.

اما یک مقام وزارت بهداشت پاکستان گفته بود تصمیم «در اصل» برای بازگرداندن دانشجویان افغان در شرایط تشدید تنش میان اسلام‌آباد و کابل گرفته شده است.

بخش پژوهشی شورای پزشکی نیز اعلام کرد تصمیم براساس سیاست دولت پاکستان و به‌ویژه سیاست وزارت کشور اتخاذ شده است.

به این ترتیب، هرچند موضوع ثبت و ویزا به‌عنوان استدلال حقوقی مطرح شد، زمینه سیاسی تصمیم نیز از سوی برخی مقام‌ها پنهان نماند.

روابط پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به‌شدت متشنج شده و دو طرف بارها یکدیگر را بر سر فعالیت گروه‌های مسلح، حملات مرزی و مسائل امنیتی متهم کرده‌اند.

وزارت خارجه پاکستان: ممنوعیت عمومی وجود ندارد

در ادامه، دستگاه دیپلماسی پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در ۱۰ سپتامبر گفت دولت این کشور تصمیمی برای بازگرداندن تمام دانشجویان افغان نگرفته است.

او تأکید کرد دانشجویی که در یک دوره معتبر دانشگاهی ثبت‌نام شده و ویزای معتبر دارد، می‌تواند تا پایان تحصیلات خود در پاکستان باقی بماند.

با این حال، هنگامی که از او درباره دستور مشخص شورای پزشکی سؤال شد، پاسخ را به خود این شورا ارجاع داد.

این موضع، نوعی تناقض در داخل ساختار پاکستان ایجاد کرد: وزارت خارجه از نبود ممنوعیت عمومی سخن می‌گفت، اما دستور شورای پزشکی بدون تفکیک روشن میان دانشجویان دارای ویزا و دیگران، از بازگشت دانشجویان پزشکی و دندان‌پزشکی افغان سخن گفته بود.

اعتراض طالبان: آموزش نباید قربانی سیاست شود

سفارت حکومت طالبان در اسلام‌آباد نیز به این تصمیم اعتراض کرد.

این سفارت اعلام کرد دانشجویانی که به‌شکل قانونی تحصیلات خود را آغاز کرده و سال‌ها وقت و هزینه صرف کرده‌اند نباید در اثر تحولات سیاسی از ادامه آموزش محروم شوند.

سفارت طالبان تأکید کرد حوزه‌هایی مانند آموزش، علم و روابط انسانی باید از اختلافات سیاسی میان کشورها مصون بماند و از پاکستان خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

یک روز بعد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز تصمیم پاکستان را «تأسف‌بار» و «غیرانسانی» خواند.

او گفت وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است دانشجویانی را که بازمی‌گردند از همان مرحله‌ای که تحصیلاتشان متوقف شده است، دوباره جذب کند.

مشکل بزرگ‌تر برای دانشجویان زن

این وعده طالبان درباره ادامه تحصیل دانشجویان بازگشته، در مورد زنان با یک مانع اساسی روبه‌رو است.

طالبان از سال ۲۰۲۲ زنان را از دانشگاه‌ها منع کرده و از دسامبر ۲۰۲۴ آموزش زنان در مراکز پزشکی، پرستاری، مامایی، آزمایشگاهی و دیگر رشته‌های درمانی را نیز متوقف کرده است. گزارش سازمان ملل می‌گوید زنان از دسامبر ۲۰۲۴ از تحصیل در رشته‌های پزشکی، از جمله دندان‌پزشکی، محروم شده‌اند.

به همین دلیل، دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد بازگرداندن دانشجویان زن پزشکی و دندان‌پزشکی به افغانستان می‌تواند عملاً به پایان تحصیلات آنان منجر شود.

یکی از زنانی که بعداً به دادگاه لاهور شکایت کرد، گفته بود پیش‌تر دو سال در افغانستان پزشکی خوانده بود، اما پس از محدودیت‌های طالبان نتوانست تحصیل خود را ادامه دهد و سپس برای ادامه آموزش به پاکستان رفت.

به این ترتیب، طالبان از یک سو به پاکستان اعتراض کرد که دانشجویان افغان را از آموزش محروم نکند، اما از سوی دیگر خود امکان بازگشت دانشجویان زن پزشکی و دندان‌پزشکی به دانشگاه‌های افغانستان را فراهم نکرده است.

واکنش نهادهای حقوق بشری پاکستان

کمیسیون حقوق بشر پاکستان تصمیم شورای پزشکی را محکوم کرد و هشدار داد این اقدام می‌تواند یک مسئله آموزشی را به «بحران انسانی» تبدیل کند.

این نهاد گفت تنش امنیتی میان پاکستان و طالبان نمی‌تواند توجیهی برای مجازات دسته‌جمعی دانشجویانی باشد که مشغول تحصیل هستند.

کمیسیون همچنین خواستار رعایت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» شد و تأکید کرد وضعیت هر دانشجو باید به‌صورت جداگانه بررسی شود؛ به‌ویژه زنانی که در صورت بازگشت با محدودیت‌های شدید طالبان مواجه خواهند شد.

دیده‌بان حقوق بشر نیز از پاکستان خواست دستور را لغو، ثبت‌نام دانشجویان را احیا و اجازه دهد آنان تحصیلات خود را تکمیل کنند.

سیاستمداران پاکستانی هم مخالفت کردند

این تصمیم در داخل پاکستان نیز با مخالفت سیاسی روبه‌رو شد.

علامه راجه ناصر عباس، رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان، تصمیم را سیاسی و ناعادلانه خواند و گفت این اقدام می‌تواند تصور «انتقام شخصی» را ایجاد کند و بذر دشمنی در نسل جوان بکارد.

او تأکید کرد دانشجویانی که در حال تحصیل هستند باید اجازه داشته باشند دوره خود را به پایان برسانند.

اسد قیصر، از چهره‌های مخالف دولت پاکستان و رئیس پیشین مجلس ملی نیز تصمیم را محکوم کرد و گفت موضوع را در پارلمان مطرح خواهد کرد. او همچنین از اقدام حقوقی علیه این تصمیم خبر داد.

۱۳ دانشجو به دادگاه رفتند

در نهایت، ۱۳ دانشجوی افغان، شامل هفت زن و شش مرد، روز ۱۰ سپتامبر به دادگاه عالی لاهور شکایت کردند.

آنان دانشجوی دانشگاه پزشکی کینگ ادوارد، کالج پزشکی و دندان‌پزشکی شیخ خلیفه بن زاید و مؤسسه علوم پزشکی سرویسز بودند.

دانشجویان استدلال کردند شورای پزشکی صلاحیت قانونی برای اخراج آنان ندارد و دستورهای ۳۱ ژوئیه و اول سپتامبر برخلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی پاکستان است.

آنان همچنین گفتند بدون آنکه فرصت دفاع به آنان داده شود از دانشگاه‌ها و در برخی موارد از خوابگاه‌ها کنار گذاشته شده‌اند.

دادگاه دستور اخراج را متوقف کرد

دادگاه عالی لاهور روز جمعه، ۱۱ سپتامبر، اجرای هر دو دستور شورای پزشکی را موقتاً متوقف کرد.

قاضی خالد اسحاق دستور داد دانشجویان بتوانند به تحصیل ادامه دهند، در امتحانات شرکت کنند و به خوابگاه‌های خود بازگردند.

دادگاه از شورای پزشکی، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های مربوط خواست تا جلسه بعدی که برای ۱۸ سپتامبر تعیین شده است، پاسخ خود را ارائه کنند.

بنابراین تا زمان تنظیم این گزارش، اخراج دانشجویان به‌صورت نهایی اجرا نشده و پرونده همچنان در دستگاه قضایی پاکستان در حال رسیدگی است.

هم‌زمانی معنادار با خاتم‌النبیین در کابل

اما یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاسی این پرونده، زمان واکنش طالبان است.

درست در همان هفته‌ای که طالبان از پاکستان خواست آموزش را از اختلافات سیاسی جدا کند، نیروهای وزارت دادگستری این حکومت در کابل در حال برخورد با یکی از مهم‌ترین مراکز آموزشی شیعیان افغانستان بودند.

در روز ۵ سپتامبر، نیروهای طالبان حوزه علمیه خاتم‌النبیین را محاصره کردند و به استادان و طلاب دستور دادند ساختمان را تخلیه کنند.

در جریان این تحولات، محمدجواد محسنی اعلام کرد ۲۸ استاد و طلبه بازداشت شده‌اند که ۲۴ نفر آنان در آن مقطع همچنان در بازداشت بودند.

در روز ۷ سپتامبر، طالبان پس از دو روز محاصره، طلاب را به زور از حوزه خارج و ساختمان را تخلیه کرد.

هم‌زمان گزارش شده بود که طالبان در هفته پیش از آن مدیریت دانشگاه خاتم‌النبیین را نیز در دست گرفته و یک رئیس و چهار معاون جدید برای آن تعیین کرده است.

طالبان قبلاً خاتم‌النبیین را به دلیل «وابستگی سیاسی» بسته بود

نکته مهم‌تر این است که وزارت دادگستری طالبان در سال ۱۴۰۳ رسماً اعلام کرده بود فعالیت تلویزیون تمدن، حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دانشگاه خاتم‌النبیین باید متوقف شود.

یکی از استدلال‌های رسمی وزارتخانه این بود که این سه نهاد به حزب حرکت اسلامی افغانستان وابسته‌اند؛ یعنی همان مسئله وابستگی سیاسی در توجیه تعطیلی مراکز آموزشی مطرح شده بود.

وزارت دادگستری همچنین زمین این مراکز را دولتی و غصب‌شده معرفی کرده است.

مسئولان خاتم‌النبیین این ادعاها را رد کرده و می‌گویند برای زمین اسناد شرعی و قانونی دارند و اختلاف باید از مسیر قضایی حل شود.

سیاست دوگانه؛ «آموزش را سیاسی نکنید» برای پاکستان، اما نه در کابل؟

از همین‌جا مهم‌ترین پرسش درباره موضع طالبان شکل می‌گیرد.

سفارت این حکومت در اسلام‌آباد می‌گوید:

دانشجویان نباید هزینه اختلافات سیاسی را بپردازند و آموزش باید از مناقشات سیاسی مصون بماند.

این استدلال درباره دانشجویان افغان پاکستان منطقی و قابل دفاع است.

اما اگر این اصل واقعاً مورد قبول طالبان است، چرا در افغانستان نیز به همان شکل اجرا نمی‌شود؟

چرا «وابستگی سیاسی» ادعایی یک نهاد، یکی از دلایل رسمی تعطیلی حوزه و دانشگاه خاتم‌النبیین بوده است؟

چرا اختلاف بر سر مالکیت زمین به محاصره یک مرکز آموزشی، حضور نیروی مسلح، بازداشت استادان و طلاب و تخلیه آنان منجر شد؟

و اگر از پاکستان خواسته می‌شود دانشجویانی را که سال‌ها تحصیل کرده‌اند تا پایان دوره تحمل کند، چرا طالبان به طلاب و استادان خاتم‌النبیین اجازه نداد تا حل نهایی اختلاف ملکی و حقوقی، فعالیت آموزشی خود را ادامه دهند؟

این پرسش به معنای دفاع از اقدام پاکستان نیست.

تصمیم شورای پزشکی پاکستان به دلیل ماهیت دسته‌جمعی آن، حتی در خود پاکستان با مخالفت نهادهای حقوق بشری، سیاستمداران و در نهایت دادگاه مواجه شد.

اما همین معیار باید درباره رفتار طالبان نیز اعمال شود.

تناقض حتی درباره دانشجویان زن عمیق‌تر است

سیاست دوگانه در مورد دانشجویان زن آشکارتر می‌شود.

طالبان پاکستان را به دلیل قطع تحصیل دانشجویان افغان «غیرانسانی» می‌خواند و اعلام می‌کند دانشجویان می‌توانند پس از بازگشت ادامه تحصیل دهند.

اما زنان افغان اساساً اجازه تحصیل دانشگاهی ندارند و آموزش پزشکی و دندان‌پزشکی زنان نیز از سال ۲۰۲۴ متوقف شده است.

بنابراین برای یک دانشجوی زن پزشکی یا دندان‌پزشکی، بازگشت از پاکستان صرفاً تغییر دانشگاه نیست؛ ممکن است به معنای پایان کامل مسیر تحصیلی او باشد.

در چنین شرایطی، وعده وزارت تحصیلات عالی طالبان برای ادامه تحصیل «دانشجویان بازگشته» بدون توضیح درباره زنان، بخش مهمی از مسئله را بی‌پاسخ می‌گذارد.

یک پرونده، دو درس

پرونده دانشجویان افغان در پاکستان در نهایت دو موضوع جداگانه را برجسته کرده است.

نخست اینکه تنش سیاسی دولت‌ها نباید زندگی و آینده دانشجویانی را که براساس روند قانونی وارد دانشگاه شده‌اند نابود کند؛ اصلی که نهادهای حقوق بشری و دادگاه پاکستان نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

دوم اینکه حکومتی که این اصل را از کشور دیگر مطالبه می‌کند، برای معتبرماندن موضع خود باید همان معیار را در داخل نیز رعایت کند.

طالبان نمی‌تواند در اسلام‌آباد بگوید «آموزش را از سیاست جدا کنید»، اما هم‌زمان در کابل اختلاف سیاسی و ملکی با یک مجموعه آموزشی را با محاصره، بازداشت و تخلیه پاسخ دهد.

در حال حاضر، دانشجویان افغان در پاکستان به کمک حکم موقت دادگاه فرصت یافته‌اند دوباره به کلاس، امتحان و خوابگاه بازگردند.

اما در کابل، حوزه علمیه خاتم‌النبیین همچنان تخلیه شده است و پرونده بازداشت استادان و طلاب و آینده فعالیت این مرکز آموزشی هنوز به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده است.

همین تفاوت است که بحث «سیاست دوگانه طالبان درباره آموزش» را از یک انتقاد سیاسی صرف، به پرسشی مبتنی بر رفتار عملی این حکومت تبدیل کرده است.

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