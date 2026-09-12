به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۴ اسرائیل در گزارش خود درباره تسلط ارتش و انصارالله یمن بر تنگه باب‌المندب نوشت: انصارالله یمن با اتکا به قدرت ایران توانست به یک دستاورد راهبردی بزرگ و مهم در سطح منطقه دست پیدا کند؛ این رویدادی بسیار مهم با پیامدهای راهبردی است.

این شبکه افزود: تسلط کامل انصارالله یمن بر باب‌المندب نه فقط از جنبه منطقه‌ای و نه فقط در سطح خاورمیانه، بلکه واقعاً در سطح جهانی نگران‌کننده است.

شبکه ۱۴ در گزارش دیگری نوشت: حوثی‌ها کنترل جزیره میون در قلب باب‌المندب را تکمیل کرده و همزمان به شهر ساحلی ذباب رسیده‌اند. اکنون راهبرد خفگی ایران برای مسیرهای کشتیرانی تکمیل شده است و ایران و متحدانش در موقعیت فشار بر دو تنگه راهبردی قرار دارند.

یک مقام اسرائیلی در مصاحبه با کانال ۱۲ این رژیم تأکید کرد که کنترل رزمندگان یمنی بر باب‌المندب می‌تواند خطرناک‌تر از وضعیت هرمز باشد.

وی در توضیح این سخن گفت: تنگه باریک‌تر است و حوثی‌ها می‌توانند بدون نیاز به رادارهای پیشرفته، کشتی‌ها را با چشمان خود ببینند و با موشک‌های ضدتانک ساده شلیک کنند.

او افزود: آن‌ها می‌توانند به هر چیزی که بخواهند با موشک‌های ضدتانک شلیک کنند؛ این قدرت عظیمی به آن‌ها می‌دهد.

روز پنجشنبه، زمانی که نیروهای یمنی بندر مخا را به کنترل خود درآوردند، روزنامه معاریو نوشت: مقام‌های اسرائیلی از موفقیت انصارالله در کنترل بندر شهر مخا نگران هستند.

این روزنامه تأکید کرد: اسرائیل از نزدیک تحرکات حوثی‌ها را زیر نظر دارد.

اهمیت باب‌المندب برای اسرائیل از موقعیت جغرافیایی این تنگه ناشی می‌شود. باب‌المندب دروازه جنوبی دریای سرخ است و هر کشتی که بخواهد از مسیر دریای سرخ به کانال سوئز و سپس مدیترانه برسد، باید از این منطقه عبور کند. بنابراین، کنترل یا ناامن شدن این گذرگاه می‌تواند ارتباط دریایی اسرائیل با اقیانوس هند و شرق آسیا را مختل کند.

این مسئله در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ به شکل ملموسی برای اسرائیل تجربه شد. مصر با هماهنگی یمن شمالی و یمن جنوبی، مسیر باب‌المندب را برای کشتی‌های عازم اسرائیل مسدود کرد و در نتیجه، رفت‌وآمد دریایی این رژیم در دریای سرخ متوقف شد.

ارتش و انصارالله در جریان جنگ غزه نیز حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با اسرائیل و کشتی‌های مرتبط با آن در دریای سرخ را آغاز کرد. این حملات به‌طور مستقیم نشان داد که یک بازیگر مستقر در یمن می‌تواند از فاصله بیش از هزار کیلومتری، اقتصاد و حمل‌ونقل دریایی اسرائیل را تحت تأثیر قرار دهد. مهم‌ترین نمونه، بندر ایلات بود. حملات یمنی‌ها باعث شد فعالیت کشتیرانی در این بندر به‌شدت کاهش پیدا کند؛ گزارش‌ها در اواخر ۲۰۲۳ از کاهش حدود ۸۵ درصدی فعالیت بندر خبر می‌دادند.

به همین دلایل، رژیم اسرائیل در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای استقرار نظامی و ایجاد پایگاه در کشورهای شاخ آفریقا که مشرف به باب‌المندب هستند، کرده است. در این راستا، این رژیم به عنوان اولین طرف خارجی، منطقه خودمختار سومالی‌لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت؛ رویدادی که واکنش‌های زیادی در پی داشت. کارشناسان، تنها مزیت سومالی‌لند برای اسرائیل را بندر «بربره» که مشرف به خلیج عدن و باب‌المندب است، معرفی می‌کنند.

از اوایل سال ۲۰۲۶ گزارش‌هایی منتشر شد که اسرائیل در حال بررسی ایجاد یک پایگاه یا تأسیسات نظامی در سومالی‌لند برای مقابله با تهدید انصارالله و ایران است.

پایگاه «میدل‌ایست آی» در مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که اسرائیل موضوع ایجاد پایگاهی در سومالی‌لند را با هدف هدف قرار دادن انصارالله بررسی کرده است.

در مقابل، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه دولت صنعاء، در آن زمان حضور اسرائیل در سومالی‌لند را «یک پروژه خطرناک» این رژیم توصیف کرد و گفت نیروهای یمنی حضور اسرائیل در این منطقه را زیر نظر دارند.

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