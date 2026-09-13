به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت بحرین از شیعیان چه می‌خواهد؟ آیا در پی سازماندهی امور دینی است یا در پی چیرگی بر آن؟ آیا هدفش حفاظت از جامعه است یا بازآرایی حوزه دینی، به‌گونه‌ای که تنها صدای مورد تأیید خودش باقی بماند؟

ناظران می‌گویند پافشاری حکومت بر مسیر کنونی، تنها سازماندهی مساجد و منبرها نیست. حکومت می‌خواهد تعیین کند چه کسی حق دارد به نام دین سخن بگوید، چه چیزی می‌تواند بگوید و مرز سخن او تا کجاست.

خطر اصلی آنجاست که حکومت به جای اداره امور عمومی، شکل و محتوای گفتار دینی و گویندگان آن را تعیین کند. چنین حکومتی با دین نه به عنوان حوزه‌ای مستقل، بلکه به عنوان عرصه‌ای که باید زیر نظارت و هدایت باشد، برخورد می‌کند.

تبدیل عالم دین به کارمند حکومت

خطرناک‌تر آن است که شرایط و ضوابط، به ابزاری برای گزینش عالمان دین، خطیبان و مداحان بر پایه وفاداری و پذیرش سیاسی تبدیل شود، نه بر پایه اخلاص، توان علمی و توانایی نمایندگی از جامعه.

در این حالت، آنچه خواسته می‌شود عالم دینی نیست که بر پایه باور خود سخن بگوید، بلکه کارمندی است که به آنچه اجازه دارد بگوید پایبند باشد. از منبر هم خواسته می‌شود نه صدای مردم، بلکه صدای حکومت باشد. بدین‌سان روشن می‌شود که مسئله دینی نیست، بلکه کاملاً سیاسی است.

حکومتی که می‌خواهد مطمئن شود منبر از آن انتقاد نمی‌کند، خطیب به آن اعتراض نمی‌کند و عالم دین نمی‌تواند «نه» بگوید، در عمل می‌کوشد دین را از جایگاه مرجعیتی مستقل به ابزاری از ابزارهای سیاست تبدیل کند.

اگر معیار پذیرش، میزان فرمان‌برداری شود، با روند خطرناکی روبه‌رو خواهیم بود: خالی کردن گفتار دینی از محتوای آن و سپس بازتولید آن به شکلی که با خواسته‌های حکومت هماهنگ باشد. حکومت‌ها در طول تاریخ این کار را بارها تکرار کرده‌اند.

دینی که نتواند حاکم را اندرز دهد، به تصمیمی که آن را ستمکارانه می‌داند اعتراض کند یا از یکی از حقوق مردم دفاع کند، به دینی بی‌محتوا تبدیل می‌شود؛ دینی که تا زمانی که کسی را آزار ندهد اجازه سخن دارد و تا زمانی که به حکومت نزدیک نشود اجازه اندرز دادن دارد.

بر این پایه، پرسش‌ها باید صریح‌تر باشند: آیا حکومت عالمان دین را می‌خواهد یا کارمندان دینی را؟ آیا منبر مستقل را می‌خواهد یا منبری که مورد تأیید باشد؟ آیا گفتار دینی برخاسته از باور صاحبان آن را می‌خواهد یا گفتاری که نخست از دروازه امنیت و نظارت بگذرد؟

عالم دینی که استقلال خود را از دست می‌دهد، تنها آزادی شخصی خود را از دست نمی‌دهد، بلکه بخشی از اعتبار اخلاقی خود را در برابر مردم نیز از دست می‌دهد. مردم به عالم دینی نیاز دارند که آنان را خشنود کند، نه عالمی که به تشویق حکومت دل خوش باشد. آنان به کسی نیاز دارند که حق را بگوید، حتی اگر آن سخن تلخ باشد.

مردم به عالم دینی نیاز دارند که بتواند به حاکم بگوید تو و حکومتت اشتباه کردید، به افراد جامعه بگوید شما اشتباه کردید، به ستمگر بگوید بس کن و شجاعت آن را داشته باشد که به ستمدیده بگوید تو تنها نیستی.

اما تبدیل منبر به فضایی که در آن هرگونه انتقاد ممنوع است، مگر سخن مجاز بر پایه سیاست حکومت، به این معناست که حکومت دیگر تنها در پی سازماندهی گفتار دینی نیست، بلکه در پی بازتعریف آن به سود خود است. اینجا مسئله بزرگ‌تر از یک نماز جمعه، گسترده‌تر از یک مجوز امنیتی و فراتر از صدور گواهی حسن سابقه است.

مسئله به آینده رابطه دولت با دین، مرزهای اختیار دولت در جامعه و حق هر گروه در انجام آیین‌های خود و بیان اندیشه‌های دینی‌اش مربوط می‌شود؛ بدون آنکه این آزادی به خشنودی سیاسی یا تأیید امنیتی گره بخورد.

شیعیان و دیگر گروه‌ها حق دارند بپرسند، نه با صدای آهسته و نه پشت درهای بسته: چرا درهای منبرها بسته می‌شود و سپس تنها برای کسانی باز می‌شود که از دروازه حکومت بگذرند؟ آنان حق دارند بدانند: آیا از آنان دینی خواسته می‌شود که آیین‌های خود را آزادانه انجام دهد یا دینی که با مجوز انجام شود؟ آیا عالم دین مستقل خواسته می‌شود یا عالم دینی که استقلالش گرفته شده؟ آیا از منبر خواسته می‌شود شاهد حق باشد یا شاهد به سود حکومت؟

این پرسش‌ها با ممنوعیت نماز جمعه ناپدید نمی‌شوند و با صدور مجوزهای بیشتر پایان نمی‌یابند؛ بلکه هرچه دایره ممنوعیت و نظارت گسترده‌تر شود، پرسش‌ها فوری‌تر می‌شوند. حکومتی که به خود اطمینان دارد، از منبر مستقل نمی‌ترسد، از عالم دینی که حقیقت را می‌گوید نمی‌ترسد و از انتقاد نمی‌هراسد.

اما هنگامی که از همه خواسته می‌شود با یک صدا سخن بگویند، تصمیم یکسان را بستایند و در یک چارچوب مشخص بمانند، مشکل دیگر تنها در گفتار دینی نیست؛ مشکل در حکومتی است که می‌خواهد برای مردم انتخاب کند چه بشنوند، چه کسی با آنان سخن بگوید و چه چیزی را باور کنند.

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