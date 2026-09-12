به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که زن باردار فلسطینی که سه روز پیش در جنوب شهر خان‌یونس هدف تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، به دلیل شدت جراحات وارده، به همراه جنین خود به شهادت رسید.

شهادت «ایمان شلوف» زن باردار در حالی صورت گرفت که تداوم حملات رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های شدید، دسترسی تیم‌های امدادی به قربانیان را در بسیاری از مناطق غزه با دشواری جدی مواجه کرده است.

به نقل از خبرگزاری وفا فلسطین، بر اساس گزارش‌های رسمی، از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تا امروز، شمار شهدای ثبت‌شده به هزار و ۳۵۹ تن و تعداد مجروحان به ۴ هزار و ۵۷۱ نفر رسیده است. همچنین در این مدت ۸۳۱ تن از زیر آوارها بیرون کشیده شده‌اند؛ با این حال، همچنان تعداد نامشخصی از پیکرهای شهدا و مجروحان در زیر آوار باقی مانده‌اند و تیم‌های نجات به دلیل کمبود امکانات و تداوم خطرات، قادر به دسترسی به آنان نیستند.

با ثبت این شهادت، آمار کلی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است، به ۷۳ هزار و ۶۷۰ شهید و ۱۷۴ هزار و ۶۸۲ مجروح رسیده است. این ارقام همچنان به دلیل ناتوانی در آمارگیری دقیق از مناطق تحت اشغال و زیر آوارها، به صورت روزانه رو به افزایش است.

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