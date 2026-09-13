برگزاری کرسی تلاوت فاطمی در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـمدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محفل کرسی تلاوت فاطمی در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد.

در این محفل نورانی مهدی غلام‌نژاد، قاری بین‌المللی، به تلاوت کلام وحی خواهد پرداخت و همچنین علی امیری به عنوان قاری نوجوان در این محفل نورانی تلاوت خواهد داشت.

اجرای این مراسم بر عهده محمدرسول مهدوی خواهد بود و حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل خورشیدی به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم می‌پردازد.

همچنین گروه سرود ساقی کوثر به اجرای سرود خواهد پرداخت و عباس جوشقانیان در این محفل مداحی و مرثیه‌خوانی خواهد داشت.

زمان برگزاری این محفل یکشنبه ۲۲ شهریورماه بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر اعلام شده است.

این محفل به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

از عموم زائران و مجاوران و علاقه‌مندان به کلام وحی دعوت می‌شود در این محفل معنوی شرکت کنند.

.