به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی درآغاز اولین روز درس خارج اصول خود در سال تحصیلی جدید حوزه علمیه قم که در مسجد ائمه اطهار(علیهم السلام) برگزار شد در سخنانی به تبیین مهم ترین وظایف حوزه و روحانیت در عصر حاضر و لزوم پرداختن به جهاد علمی در حوزه ها پرداخت.

وی گفت: قبل از هرچیزی باید این نعمت خدای تبارک و تعالی به همه ما حوزویان که عبارت باشد از اشتغال به درس و بحث برای فهم دین خدا را شاکر باشیم.

وی با اشاره به آیه ۲۸ سوره مبارکه کهف که می فرماید" وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا" با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می‌خوانند، و تنها رضای او را می‌طلبند! و هرگز بخاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها برمگیر. گفت: بنده قبل از آمدن به کلاس درس وقتی به قرآن کریم مراجعه کردم این آیه شریفه آمد، یکی از مصادیق کسانی که همواره به ذکر الهی مشغولند همین طلاب و فضلای حوزه هستند.



استادبرجسته حوزه افزود: این درس و بحث های حوزه برای تبیین دین خدا و هدایت خود و جامعه است؛ روحانیت حرفی غیر از خدا ندارد و اگر درس و بحثی نیز دارد در همین مسیر است.

آیت الله فاضل لنکرانی ابراز داشت: قرآن کریم به پیامبر گرامی(ص) دستور می دهد که با کسانی باش که تنها وجه خدای متعال را اراده می کنند و این یکی از شاخصه های بزرگ روحانیت است، روحانیت واقعی یعنی کسانی که همواره بیاد خدا و کسب رضایت او هستند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) تاکید کرد: روحانیت معظم در انقلاب اسلامی نقش کلیدی داشته و دارد اما هرگز به دنبال سهم خواهی نبوده است و اگر در منصبی نیز قرار گرفته از باب ضرورت بوده است چرا که امام خمینی(ره) از ابتدای انقلاب اسلامی تاکید داشتند که مناصب ظاهری توسط روحانیت اشغال نشود اما برخی اوقات ضرورت هایی اقتضاء می کرد که روحانیت در منصب یا پستی قرار گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه روحانیت نقش مهمی در ایجاد و ادامه راه این انقلاب داشته است گفت: روحانیت نسبت به جمعیت خود در دفاع مقدس بیشترین شهید را تقدیم انقلاب و اسلام کرده است و شهدای محراب و بزرگانی همچون شهید بهشتی و مطهری از افتخارات حوزه و روحانیت است.

وی با اشاره به حضور پر رنگ حوزه و روحانیت در جنگ های تحمیلی اخیر گفت: روحانیت در این جنگ رمضان و تجمعات شبانه نیز دوشادوش مردم حضور و نقش محوری نیز داشته است.

آیت الله فاضل لنکرانی تاکید کرد: روحانیت نسبت به مسائل انقلاب اسلامی خوش درخشیده است اما گاهی در فضای مجازی هر کسی به خود اجازه می دهد هر حرفی علیه حوزه بزند؛ اگر روحانیت ثمره ای به نام انقلاب اسلامی و حضورهای میدانی، خیابانی و خط مقدم داشته و دارد همه به برکت همین درس و بحث ها و جهاد علمی بوده است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) گفت: وقتی شخصیتی مثل امام راحل در همین حوزه ها رشد می کند و شاگردان بزرگی تربیت می کند که مثل کوه مقاوم و مجاهد بودند به خاطر همین جهاد علمی در کنار سایر جهادها بوده است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ابراز داشت: در ابتدای آغاز سال تحصیلی باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که حوزه باید روز به روز رشد کند و قوی تر شود، باید دید چکار کنیم که روز به روز قوت علمی ما طلاب بیشتر شود و برنامه ریزی ها باید در این جهت باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: برای رسیدن به رشد علمی باید از همین اول سال تحصیلی، یک برنامه علمی برای خودمان تنظیم کنیم که بدانیم پایان سال قرار است به کجا برسیم و چقدر در این مسیر رشد کنیم.

آیت الله فاضل لنکرانی در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به دشمنی نظام سلطه با نهاد حوزه و روحانیت ابراز داشت: امروز دشمنی نسبت به روحانیت بسیار زیاد است و از طرفی نیز نیاز به روحانیت در داخل و خارج از کشور بسیار زیاد است.

وی با اشاره به مصیبت بزرگ شهادت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای گفت: امسال در حالی سال تحصیلی را آغاز می کنیم که از دست دادن بزرگترین روحانی عصر حاضر یعنی قائد شهید بسیار مصیبت بزرگی برای همه به ویژه حوزه های علمیه است و این مصیبت برای ما خسارت بسیار بسیار بزرگیست اما باید دید حوزه و روحانیت در قبال این فقدان رهبر شهید چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

این استاد حوزه افزود: همه ما باید ببینیم امام راحل(رضوان الله علیه) در آن منشور حوزه و روحانیت خود از ما چه خواسته است آن را پیگیری کنیم، باید منویات، اندیشه ها و تفکرات رهبری شهید را در حوزه های علمیه دنبال کنیم، پیام مهم ایشان به کنگره یکصدمین سال حوزه بسیار مهم است و همه باید آن پیام مهم را بخوانیم و مدنظر داشته باشیم چرا که حوزه اگر می خواهد انقلابی بماند باید راه امام خمینی(ره) و قائد شهید را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه بحث خونخواهی و انتقام شهادت قائد شهید باید همواره پیگیری شود گفت: ما هم مثل باقی مردم پدر را از دست داده ایم و باید راه و مسیر نورانی قائد شهید ادامه پیدا کند.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه هرکسی دنبال دنیاطلبی است قلبش از ذکر خدا خالی است و ما نباید مطیع آنان باشیم تاکید کرد: ‌دشمن امروز بیش از هر چیزی به اظهار نظرات اختلاف انگیز برخی افراد دل بسته است لذا باید یک صدای واحد باشیم و اگر کسی نیز حرف خاصی دارد از مسیر خودش به گوش مسئولین برساند و به اسم صلح طلبی مراقب باشد حرفی نزند که قلوب مومنین را جریحه دار کند.

وی افزود: دشمن ثابت کرده است که دنبال صلح نیست بلکه به تعبیر قائد شهید دشمن به دنبال بلعیدن ایران است و ما نباید اجازه دهیم که به هدف خودش برسد.

آیت الله فاضل لنکرانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: روحانیت همواره باید مردم را به فضل و رحمت الهی امیدوار کند و از طرفی نیز باید خود و مردم را از عذاب الهی بیم دهد.

وی افزود: طبق روایات فقیه واقعی کسی است که اجازه معصیت خدا را به مردم ندهد و تا می تواند مردم را از معصیت خدا دور کند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) با اشاره به اهمیت تلاوت و تفسیر قرآن کریم گفت: محور امور باید قرآن کریم باشد و نباید هیچ کتابی بر قرآن کریم ترجیح داده شود، فقیه کسی است که با قرآن مانوس باشد، من هرچقدر در زندگی امام راحل و قائد شهید دقت کردم متوجه شدم رمز موفقیت آنان انس با قرآن و تدبر در این کتاب آسمانی بوده است.



خاطرنشان می شود: دروس خارج اصول و فقه حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در سال تحصیلی جدید عبارتست از:

خارج اصول مبحث "الامر عقیب الحظر" از شنبه تا سه شنبه ساعت ۸ تا ۹ صبح؛

خارج فقه مبحث " صلاه الجمعه" از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح؛

"فقه سیاسی" و "فقه تربیت" نیز چهارشنبه ها به ترتیب ساعت ۸ و ۹ صبح خواهد بود و به صورت برخط نیز در بخش فارسی سایت معظلم له به نشانیWWW.fazellankarani.com نیز پخش می شود.

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