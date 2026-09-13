فتوحات نیروهای مسلح یمن؛ از آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع در یک هفته تا سرنگونی ۹ جنگنده و پهپاد سعودی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از دستاوردهای عملیات گسترده برای آزادسازی مناطق ساحلی غرب این کشور خبر داد و اعلام کرد که طی یک هفته، ۶ منطقه در استان‌های تعز و الحدیده به کنترل نیروهای یمنی درآمده و در مجموع ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از خاک یمن آزاد شده است.

بر اساس این بیانیه، عملیات با عنوان «والله أشد بأساً وأشد تنکیلاً» از سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) در چند محور آغاز شد و پس از یک هفته، در ۱۹ شهریور با اعلام ورود نیروهای یمنی به جزیره «میون» در باب‌المندب پایان یافت.

نیروهای مسلح یمن هدف از این عملیات را آزادسازی مناطق ساحل غربی اعلام و تأکید کردند که این اقدام در پاسخ به درخواست ساکنان این مناطق برای حمایت و رفع ظلم صورت گرفته است. در این بیانیه آمده است که نیروهای سعودی طی سال‌های گذشته حملات خود را علیه مردم و روستاهای ساحل غربی افزایش داده و در ماه‌های اخیر بر شدت این حملات افزوده‌اند.

آزادسازی ۶ منطقه در تعز و الحدیده

بر اساس بیانیه نیروهای مسلح یمن، در جریان این عملیات، نیروهای وابسته به عربستان سعودی از ۶ منطقه در استان‌های تعز و الحدیده بیرون رانده شدند. این مناطق در مجموع ۵۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارند و نیروهای یمنی اعلام کردند که اکنون این مناطق «امن و باثبات» هستند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که نیروهای یمنی به ۷ لشکر نظامی وابسته به نیروهای سعودی، شامل ۳۸ تیپ نظامی، حمله کردند که در جریان آن صدها نفر کشته، زخمی یا اسیر شدند.

نیروهای مسلح یمن همچنین از آزادی شماری از اسرای یمنی خبر دادند که طی سال‌های گذشته در اختیار نیروهای وابسته به عربستان سعودی در مناطق ساحلی غربی قرار داشتند.

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سرنگونی ۹ جنگنده و پهپاد سعودی

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که این عملیات با وجود پوشش هوایی گسترده جنگنده‌های سعودی که برای پشتیبانی از نیروهای مستقر در منطقه انجام می‌شد، به اهداف خود دست یافته است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای یمنی در جریان عملیات ۳۲ مرتبه به سمت جنگنده‌ها و پهپادهای سعودی شلیک کردند که در نتیجه آن ۹ فروند سرنگون شدند.

این بیانیه همچنین با تمجید از عملکرد نیروهای نظامی و نقش مردم و قبایل یمنی، تأکید می‌کند که مقابله با حملات سعودی ادامه خواهد یافت و معادله «محاصره در برابر محاصره» همچنان در دستور کار نیروهای مسلح یمن قرار دارد.

پیام یمن درباره کشتیرانی در دریای سرخ

در بخش پایانی بیانیه، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که کشتیرانی دریایی برای تمامی شرکت‌ها امن است و تنها کشتی‌های سعودی که پیش‌تر ممنوعیت تردد آنها اعلام شده، مشمول این محدودیت هستند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که عملیات‌ها و اقدامات این کشور تا زمان توقف حملات و رفع محاصره علیه مردم یمن ادامه خواهد داشت.

پس از انتشار این بیانیه، رسانه جنگ یمن نیز تصاویر و ویدئوهایی از عملیات آزادسازی مناطق ساحلی غرب این کشور منتشر کرد.

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